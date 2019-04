FOTO Slovenka si objednala posteľ: Katastrofa, ktorú dostala, by vytočila aj najväčšieho flegmatika

BRATISLAVA - Slovenka prehovorila o svojej negatívnej skúsenosti s nákupom cez internet. Objednala si takýmto spôsobom posteľ. Doručili jej ju pomerne rýchlo, ale to bolo na celej kúpe asi jediné pozitívum. Od tohto momentu sa totiž spustila lavína problémov.

Užívateľka facebookovej stránky Nekŕmte nás odpadom má ťažké srdce na firmu, od ktorej si prostredníctvom internetu kúpila posteľ. "Prišla poškodená, poškriabaná, zložená z niekoľkých materiálov," opisuje tovar, ktorý samozrejme hneď reklamovala. Predajca zákazníčke sľúbil, že jej dodajú nové diely. Prišli, no tie, čo obdržala, boli ešte v horšom stave než tie prvé. Pracovník firmy v telefóne priznal, že diely pred odoslaním neskontrolovali. Mysleli by ste si, že toto sa predsa pri reklamácii nemôže stať.

Poškodené časti postele Zdroj: Facebook/Nekŕmte nás odpadom

Žena teda poslala celú posteľ späť do firmy, odkiaľ jej poslali úplne novú. Ani na tretí pokus to nevyšlo, dostala ju opäť poškodenú, hoci v telefóne jej tvrdili, že ju predtým skontrolovali. V tomto momente by už praskli nervy aj tomu najväčšiemu flegmatikovi. Zákazníčka teda posteľ vrátila a už nebola ochotná pristúpiť na žiadne ďalšie výmeny, ale žiadala vrátenie peňazí. "Neboli schopní mi dodať tovar v poriadku, nemala som inú možnosť, než žiadať vrátenie peňazí," povedala rozčarovane.

Ani to neprebiehalo celkom hladko, nakoniec však peniaze späť dostala. No trpká skúsenosť v nej zrejme ostane ešte veľmi dlho a v budúcnosti si dobre preverí, od akého predajcu tovar zakúpi.