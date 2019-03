Sedem TIPOV, ako si zacvičiť počas dňa: Ani netušíte, ako pri nich pomáhate svojmu zdraviu

Odborníci v oblasti zdravia nedávno prezradili, že cvičenie by malo trvať nepretržite aspoň desať minút. Neexistujú však žiadne dôkazy, ktoré by tento výrok potvrdili. Kompletne ho napríklad zamietla príručka "2018 US Physical Activity Guidelines Advisory Report" (Správa o usmerneniach o fyzickej aktivite pre rok 2018, pozn. red.), v ktorej sa píše, že akékoľvek cvičenie prospieva zdraviu, pričom nezáleží na tom, ako dlho ho vykonávame.

Zdroj: Getty Images

Obľúbenosť krátkych časových úsekov fyzickej aktivity sa spája so známym druhom cvičenia, takzvaných vysoko intenzívnym. Ide o opakovanie krátkych, šesťsekundových až štvorminútových cvičení, medzi ktorými nasleduje pauza od tridsiatich sekúnd až po štyri minúty. Takéto cvičenie údajne zrýchľuje proces spaľovania tukov, zlepšuje kardiovaskulárny systém a posilňuje svalstvo. Keď sa venujete takémuto cvičeniu, vaše telo sa rýchlejšie adaptuje na podobné aktivity v bežnom živote. To napríklad uľahčuje nosenie ťažkých tašiek či svižný ranný beh na zástavku. Pomôcť môže aj 20-sekundové stúpanie do schodov trikrát za deň, minimálne trikrát do týždňa po dobu šiestich týždňov. Benefitom je okrem iného zvýšenie respiračnej kapacity.

Zdroj: Getty Images

Intenzita fyzickej aktivity môže byť z dlhodobého hľadiska prospešná najmä pre ľudí v strednom a vyššom veku. Napriek výhodám, ktoré prináša vysoko intenzívne cvičenie, môže byť nevhodné pre ľudí s chronickými ťažkosťami či staršie osoby. Tie by mali podobné cvičenia vykonávať pod dohľadom odborníkov.

Mnoho ľudí však necvičí nie kvôli zdravotným problémom, ale kvôli nedostatku času. Preto prinášame pár tipov, ako sa môžete podobnému cvičeniu venovať každý deň a zároveň nestrácať drahocenný čas: