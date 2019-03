Teraz sa potešia všetci lenivci: Nemusíte chodiť do fitka, aj TAKTO môžete zlepšiť svoje zdravie

SYDNEY - Vedci z University of Sydney výsledkami svojej štúdie určite potešia všetkých, ktorí otáľajú s návštevou posilňovní. Zistili totiž, že týranie sa na cvičiacich strojoch môžete nahradiť oveľa lacnejšími, dostupnejšími a najmä praktickými formami pohybu a výsledok bude rovnaký.

"Zabudnite na novodobé mučidlá v posilňovni a rozhýbte sa každodennou pravidelnou činnosťou," takto stručne môžeme charakterizovať výsledky štúdie šiestich austrálskych profesorov, ktoré boli publikované v časopise British Journal of Sports Medicine. Aj krátkodobé aktivity, akými sú upratovanie, ručné umývanie auta, chodenie po schodoch alebo hranie sa s malými deťmi, vraj dokážu rozpáliť vaše telo, dostatočne nakopnú metabolizmus a prispejú k lepšiemu fungovaniu srdcovej činnosti.

Zdroj: Getty Images

Vôbec podľa vedcov nie je potrebné míňať peniaze na permanentky do posilňovní, kde telo zaťažíte energetickými, vysoko intenzívnymi výbuchmi, pri ktorých sa vaše srdce rozbúcha až šesťnásobne rýchlejšie ako počas odpočinku. Stačí, aby ste sa cez deň nevyhýbali bežným úkonom a hýbali sa. "Dĺžka každej náhodnej aktivity môže byť odlišná. Prínosom pre telo sú už krátke aktivity ako chôdza po schodoch raz za deň až po ich zdolávanie tri až štyrikrát denne. Do aktívneho pohybu rátajte aj nakupovanie či chodenie pešo do práce," tvrdia autori štúdie.

Zdroj: Getty Images

Prínosom pre naše zdravie sú údajne akékoľvek náhodné fyzické činnosti, ktoré odborníci označili za mimoriadne intenzívne vedľajšie fyzické aktivity (HIIT). "Zaradiť ich do každodenného života by mali najmä obézni ľudia. Značný zdravotný pokrok je badateľný už vtedy, ak budete aktívni každý deň aspoň päť až desať minút," hovorí profesor Emmanuel Stamatakis.

Výsledky podobného výskumu, ktorý realizoval Harvard Health Publishing, potvrdili, že človek s hmotnosťou 83 kilogramov spáli pri 17-minútovej chôdzi rýchlosťou 5,6 km za hodinu 178 kalórií, zatiaľ čo pri 30-minútovom kosení trávnika alebo sadení stromčekov odľahčí svoje telo až o 200 kalórií. Pri hre s deťmi zase spáli 178 kalórií.