Napchávate sa vitamínom C? Vedci odhalili, či má skutočne priaznivý vplyv na zdravie

PARÍŽ - Vitamín C pôsobí spolu s ďalšími vitamínmi, a preto je účinnejšie prijímať ho v zelenine a ovocí ako v potravinových doplnkoch. Vitamínové preparáty obsahujúce vitamín C sú často považované za nevyhnutného spojenca v boji proti vírusom v zime. Je to skutočne tak?

Človek potrebuje vitamín C, pretože ten vstupuje do početných biochemických reakcií: syntézy kolagénu (a teda utvárania tkanív), vstrebávania železa, pôsobenia na imunitný systém.

Vitamín C je jedným zo štyroch antioxidantov, spolu s vitamínom E, betakaroténom a selénom. Preto sa používa v potravinárskom priemysle, vo farmácii a v kozmetike.

Je teda potrebné s nástupom zimy užívať tento zázračný vitamín? Odpoveď vedy je jasná: ak nejete ovocie a zeleninu, je tento doplnok nanič.

Prehĺtať tabletky s vitamínom C samozrejme nie je nebezpečné. Prebytok vitamínu vyjde spolu s močom a stolicou. Predávkovanie môže nastať až pri mimoriadne veľkých dávkach a pri niektorých chorobách. Vyvoláva len menšie tráviace ťažkosti a prípadne prispieva k tvorbe obličkových kameňov.

Zdroj: gettyimages.com

Či už je obsiahnutý v ovocí alebo v tablete, je to rovnaká molekula, ale v dvoch rôznych formách, upresňuje Frédéric Lagarce, riaditeľ oddelenia farmácie na univerzite v Angers. V ovocí a v zelenine ide o kyselinu askorbovú, v tabletkách o askorbát sodíka. Nie je však rozdiel v tom, ako je táto molekula aktívna. Účinnejšia je v ovocí a zelenine, pretože vstupuje do súčinnosti s ďalšími vitamínmi, uvádza doktor Laurent Chevallier.

Vo Francúzsku je odporúčaná denná dávka 110 miligramov denne, o trochu viac pre tehotné ženy, fajčiarov a osoby staršie ako 75 rokov. To ľahko dosiahneme vyváženou stravou. Jedna porcia ovocia má v priemere 40 miligramov vitamínu C. Niektoré druhy sú na "céčko" bohatšie, ako je kvajáva (guave), čierne ríbezle alebo liči, než napríklad pomaranče.

Na vitamín C je ešte bohatšia zelenina, ale tá je citlivá na teplo: napríklad brokolica má na 100 gramov 106 miligramov vitamínu C, ale po uvarení len 24.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Nedostatok vitamínu C, ktorý sa za jeden až tri mesiace prejaví skorbutom (krvácanie, najmä ďasien, zvýšené riziko infekcie, kŕče, zlyhávanie orgánov), je spôsobený mimoriadne nízkym príjmom vitamínu, menej ako desať miligramov za deň. Pravidelne sa objavuje niekoľko takýchto prípadov, ale týkajú sa veľmi sociálne slabých ľudí alebo osôb so zvlášť nevyváženou stravou.

Mierny nedostatok môže mať pravdepodobne zhubné dôsledky, ale doteraz žiadna štúdia neumožňuje spájať nedostatok vitamínu C s niektorou chorobou.

Početní vedci sa už pokúšali preukázať priaznivé účinky vitamínu C na prevenciu rôznych chorôb (kardiovaskulárnych, pľúcnych či rakoviny), avšak doteraz bolo reálne zistené iba pôsobenie vitamínu C na dobu trvania nádchy. Analýza nezávislej neziskovej mimovládnej organizácie Cochrane naznačuje, že vitamín C má mierny, ale trvalý účinok na skrátenie doby obyčajnej nádchy, ale posledné vedecké práce dospievajú k záveru, že vitamín C má na trvanie nádchy minimálny či žiadny vplyv.