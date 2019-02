Pijete cez deň veľa tekutín? Vedci odhalili mýtus, ktorý by nám mohol poškodiť zdravie

Naše telo, ktoré tvorí zo 60 percent voda, obsahuje niekoľko desiatok litrov tekutiny: napríklad u muža vážiaceho 75 kilogramov to je asi 45 litrov, u ženy vážiacej 60 kilogramov to je 36 litrov. Telo denne vylúči močom a potom okolo dvoch litrov vody. Keď je horúco alebo vynakladáme fyzické úsilie, je to viac.

Rozšíril sa názor, že treba denne vypiť minimálne 1,5 litra vody, aby sme nahradili tieto straty a udržali rovnováhu organizmu. Ale pozor: ako pred viac ako desiatimi rokmi naliehavo upozorňoval jeden americký fyziológ, toto odporúčanie, ak je zle pochopené, môže mať v skutočnosti nepríjemné dôsledky.

Samozrejme, že na rozdiel od ťavy schopnej čerpať zo svojho tuku a vyrábať z neho vodu, my môžeme zo svojich telesných zásob získavať len malé množstvo vody. Avšak zase získame veľa tekutín v strave. Napríklad tanier so 150 gramami cestovín varených vo vode obsahuje okolo 300 mililitrov. Pripočítajme k tomu porciu zeleniny a bude to ďalších 100 mililitrov vody. Podobne je to pri mäse a rybách. A to si ako dezert dáme ešte šťavnaté jablko.

Zdroj: Getty Images,

Celkom teda, bez toho aby sme vypili čo i len jediný pohár vody a bez toho aby sme si dali polievku, môže nám jedno jedlo poskytnúť 600 mililitrov vody. Tri jedlá denne nám umožnia pokryť viac ako polovicu potreby vody. A ešte viac, ak si dopoludnia a popoludní dáme desiatu a večer niečo na pitie.

To viedlo Heinza Valtina k tomu, aby dôrazne vystúpil v roku 2002 v tribúne denníka Journal of the American Medical Association. Podľa jeho názoru by bolo nevyhnutné vypiť 1,5 litra vody alebo viac v presušenom ovzduší diaľkového letu, v prípade intenzívneho športu, na prudkom slnku alebo v prípade problémov s obličkami. Za normálnych podmienok to však je príliš a vypiť viac môže byť riskantné.

Aké sú jeho argumenty? Hydratovať sa, ale nepreháňať to. Je známe, že potománia, kedy človek pije desať litrov denne, môže skončiť problémami adaptácie organizmu v prípade nedostatku. Ak pijeme príliš, viac vylučujeme: nevyhnutnosť chodiť často na toaletu môže viesť k tomu, že sa v noci často budíme a máme problémy so spánkom.

Zdroj: gettyimages.com

Predovšetkým však v prípade, že to s pitím vody preháňame, môže byť isté množstvo zadržiavané v bunkách, a to vedie k zníženiu obsahu soli v krvnej plazme. V ťažkých prípadoch to môže privodiť zvýšenie tlaku vnútri dutiny lebečnej a to vedie ku kŕčom, kóme a smrti.

Samozrejme je potrebné sa hydratovať dostatočne, prostredníctvom potravín bohatých na vodu, ako sú ovocné šťavy, polievky, čaj alebo káva... a predovšetkým voda! Avšak pozor, aby sme neupadli do extrému: riziko hrozí napríklad u športovcov, ktorí naraz vypijú litre a litre vody.