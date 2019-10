Chemici odhalili, čo všetko ukrýva a uvoľňuje čajové vrecúško: Budete zhrození!

Zatiaľ čo vo svete prebieha masívna kampaň za zníženie plastových produktov, veľa výrobcov čaju zmenilo papierové vrecúška za priesvitné. Pohľad na čajovú zmes nasypanú v priehľadnom jednorazovom obale síce pôsobí esteticky, ale chuť vás zrejme prejde, keď zistíte, že spomínané balíčky sú pretkané syntetickými látkami.

Chemici z American Chemical Society preto skúmali, čo všetko sa s nimi deje pri príprave čaju. Vo svojej záverečnej správe neskôr uviedli, že každý, kto pije takýto čaj, konzumuje miliardy mikroplastických častíc uvoľnených z práve z vrecúšok. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) už potvrdila, že tieto látky sú aj súčasťou pitnej vody, nepredstavujú pre človeka bezprostredné riziko a výsledky sú založené na obmedzených informáciách. Zároveň však odporúča, aby bola po týchto zisteniach, urobená širšia a podrobnejšia štúdia.

Vedci z danej spoločnosti sa k výsledku dopracovali na základe výskumu, v ktorom použili štyri rozličné balenia bežne dostupných čajov. Z vrecúšok potom vysypali čajovú zmes a simulovali prípravu nápoja. Takto zistili, že jedno priehľadné syntetické čajové vrecúško uvoľnilo do horúcej vody asi 11,6 miliardy mikroplastov a 3,1 miliardy nanoplastov. Podiel týchto látok bol približne tisíckrát vyšší ako v iných potravinách balených do plastov.

„Boli sme šokovaní množstvom týchto uvoľnených častíc,“ uviedla členka tímu Laura Hernandezová. „Hodnoty sú totiž oveľa vyššie ako napríklad vo vode balenej v plastových fľašiach.“ Dodala, že všetko spôsobila takmer vriaca voda, do ktorej ponorili vrecká. Balenú vodu totiž nezahrievame a konzumujeme ju chladenú alebo keď má izbovú teplotu. Zároveň uviedla, že štúdia by mala varovať spotrebiteľov, ktorí sa snažia obmedziť používanie jednorazových plastových obalov. „V skutočnosti nie je potrebné baliť čaj do týchto vreciek. Okrem toho, že po jeho konzumácii zostáva značná časť syntetických látok v tele, zbytočne vyrábame aj ďalší plastový odpad zaťažujúci životné prostredie.“