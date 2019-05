Joga majster odhalil na VIDEU tajný recept: Desaťročia nebol prechladnutý, rutina len pre odvážnych

Londýnčan Sam Cohen (41) tvrdí, že už 20 rokov nebol prechladnutý iba vďaka tomu, že nosom do seba denne nasáva svoj moč. Podľa neho je to tá najlepšia prevencia pred rôznymi ochoreniami, ktorá má aj priaznivý vplyv na jeho potenciu. Je preto minimálne zvláštne, že nemá žiadnu priateľku. „Funguje to vynikajúco. Stačí mať vždy so sebou šálku, do ktorej sa vymočíte, a potom nosom nasávate vlastný moč,“ opisuje bizarnú preventívnu metódu. „Vždy, keď to urobím, cítim sa ako znovuzrodený.“

Podivnú praktiku vraj uplatnil už na viacerých miestach, luxusné hotely a lietadlo nevynímajúc. „Začal som s tým, keď som mal 22 rokov, odvtedy som nebol chorý.“ O pití moču písali už starí Číňania, ale jeho priateľ Kelly Ra (48) vraj vylepšil techniku raz v kúpeľni, keď nemohol z nosa vyhnať neznesiteľný zápach po nejakých hubách. Vtedy mu napadlo, že si nos prečistí tekutinou "z vlastných zdrojov."

Cohen svoj moč prirovnáva k vzácnym keltským symbolom Auryn a hovorí o ňom ako o zlate. „Predtým som bol často unavený a ospalý. Odkedy nasávam moč, som výkonnejší a erekcia je neporovnateľne pevnejšia,“ hovorí muž bez partnerky.

Okrem vlastných zdrojov nasáva nosom aj červené víno, zeleninové či ovocné šťavy, mlieko z kokosu a kanabidiol CBD. „Surová šťava z červenej repy je však trochu korenistá,“ upozorňuje.

Zvláštnu metódu praktizuje nielen s Kellym, ale aj s kamarátom Heronom-Herbie Coxom (43). Obaja o sebe pritom tvrdia, že sú Merkaba. V taoizme ide o označenie pre voz svetla, ktorý privádza ľudí do večného života. „Asi 10- až 20-krát denne pracujeme s rôznymi nápojmi. Keď ľudia pijú ústami, tekutiny sa zriedia a nie sú také silné a telu prospešné, ako keď sa nasávajú nosom. A nič nie je lepšie ako moč z vlastného tela,“ vysvetľuje jogín, ktorý hovorí aj o ďalších výhodách. „Okamžite vás to upokojí a uvoľní, zlepšuje vám to trávenie a chuť do jedla. Navyše si prečistíte nosové dutiny a zvýšite libido.“

Všetko vraj treba robiť pokojne a telo vrátane mozgu vyhodnotí pitie nosom ako úplne prirodzený proces. Aj jemu chvíľu trvalo, kým ho to Kelly naučil a tieto praktiky konzultoval aj s lekármi. „Správal som sa ako slonie mláďa, keď som sa to učil,“ priznáva. Za posledné štyri roky vraj Sam na Facebooku získal sto ľudí, ktorí nedajú na jeho metódu dopustiť.