Optimizmus je veľmi dôležitý: Tento tréning mysle vám pomôže zmeniť život k lepšiemu

Ako napísal denník The Daily Telegraph, podľa mienky niektorých nás lepšie chráni, ak sme pripravení na najhoršie. Napriek tomu by sa ale väčšina ľudí radšej cítila šťastne ako mizerne - aj keby sa veci mali neskôr zvrtnúť. A čo viac, dôkazy naznačujú, že optimizmus so sebou nesie značné zdravotné výhody.

Hanne Rasmussenová z Kansaskej univerzity analyzovala 83 štúdií, ktoré sa zamerali na spojenie medzi optimizmom a fyzickým zdravím. Zistila, že optimistický postoj je významným indikátorom lepšieho výsledku pri kardiovaskulárnych chorobách, rakovine, funkcii imunitného systému, znášaní bolesti, problémoch spojených s tehotenstvom - a dokonca aj celkovým prežitím.

Zdroj: Getty Images

Optimistický postoj môže tiež posilniť vzťahy. Sanjay Srivastava a jeho kolegovia z Oregonskej univerzity sa pýtali manželských a partnerských párov. Zistili, že aj v páre, kde je len jeden optimista, sú obaja so vzťahom spokojnejší.

Ak je to tak, potom prečo sú optimistami len niektorí z nás? Je to dané geneticky - ako niečo, čo buď máme, alebo nemáme - alebo je to niečo, čo sa môžeme naučiť?

Genetika rozhodne hrá svoju rolu, ako potvrdil napríklad výskum Elaine Foxovej a jej kolegov z Essexskej univerzity, alebo výskum Shelley Taylorovej z Kalifornskej univerzity v Los Angeles. Avšak vedci zapojení do obidvoch štúdií zdôraznili, že gény sú za optimizmus alebo pesimizmus zodpovedné len čiastočne - a každý, kto je odhodlaný vidieť radšej pohár napoly plný než prázdny, sa to môže naučiť.

Zdroj: gettyimages.com

Triky, ktoré vám pomôžu

Rozšírte pole možností. Kedykoľvek sa pristihnete, že očakávate katastrofu, zarazte sa. To je len jedna možnosť. Predstavte si dve ďalšie možnosti, ako všetko môže dopadnúť - jednu s neutrálnym a jednu s pozitívnym následkom. Tomu sa hovorí "pozitívna zmena rámca".

Precvičujte vnímavosť, teda schopnosť zámerne venovať pozornosť tomu, čo sa deje v prítomnom okamihu, bez toho, aby ste riešili minulosť alebo sa stresovali z budúcnosti.

Richard Davidson a jeho kolegovia na Wisconsinskej univerzite ponúkli 25 účastníkom osemtýždňový kurz vnímavosti. Potom im a 16 kontrolným účastníkom dali injekciu vakcíny proti chrípke. Tí, ktorí prešli kurzom vnímavosti, vykazovali zvýšenú aktiváciu v ľavej prednej časti mozgu, ktorá je spojená s pozitívnym efektom. Táto skupina tiež mala silnejšiu imunitnú reakciu na vakcínu.

Zdroj: thinkstock.com

Chodievajte spať v dobrej nálade. To, na čo myslíme pred zaspaním, si s najväčšou pravdepodobnosťou zapamätáme. A preto si dajte na nočný stolík notes a než zhasnete lampičku, zapíšte si tri najpríjemnejšie okamihy z celého dňa - a poznačte si tiež niečo, na čo sa ďalší deň tešíte.

Predstavujte si svoje najlepšie ja. Yvo Meevissen a jeho kolegovia z Maastrichtskej univerzity vyzvali účastníkov štúdie, aby si každý večer päť minút pred spaním predstavovali čo najlepšiu podobu svojej osobnosti, a ďalších, aby mysleli jednoducho na svoje každodenné aktivity. Po dvoch týždňoch hlásili účastníci z prvej skupiny podstatné zvýšenie svojho optimizmu.