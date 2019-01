Lietate alebo padáte v sne? TOTO je prekvapivá príčina, svoje sny môžete ovplyvniť!

HALLE - Približne tri štvrtiny ľudskej populácie sa často stretávajú so snami, v ktorých padajú, lietajú alebo ich niekto prenasleduje. Viaceré štúdie sa preto zaoberajú otázkou, prečo sa podobné sny objavujú tak často, keď je komplexná kreativita mozgu nemerateľne veľká. Psychológ objasňuje, prečo a ako vôbec vznikajú zlé sny.

Podľa knihy Sigmunda Freuda z roku 1899 s názvom "Interpretácia snov" sny o tom, že padáme, súvisia s úzkosťou, ktorá má sexuálny podtón. "Ak sa žene sníva, že padá, ide o sexuálny zmysel sna. Predstavuje si samú seba ako hriešnu ženu," uviedol Freud. Napriek tomu, že jeho hypotézy v súčasnosti upadli, pravdou stále je, že duševný stav človeka výrazne ovplyvňuje jeho sny.

Zdroj: Getty Images

Pravá príčina sa však skrýva v mozgu. Nie všetky sny sú totiž spájané s podvedomím, ktoré sa údajne počas spánku prejavuje najviac, tvrdí psychológ Rainer Schoenhammer z Burg Giebichenstein University of Art and Design v nemeckom Halle. Ten upozorňuje predovšetkým na takzvanú REM fázu spánku. "Časti vášho mozgu sú v tejto fáze oveľa bdelejšie, než keď nespíte. Zároveň však dochádza k paralýze od krku dole, hýbu sa len oči," vysvetľuje.

Preto sa REM fáza nazýva aj "paradoxným spánkom". Nie všetky sny prebiehajú vo fáze REM, v skutočnosti je možné fázu zažiť aj bez toho, aby sa objavili akékoľvek sny. Keď ale telo zaznamená upozornenie, že sa nachádza vo fáze REM a že je paralyzované, môžu sa objaviť obvyklé sny.

Kľúčovou časťou pri snívaní sú pony, teda stredná časť mozgového kmeňa skrytá za mozgom. Pony obsahujú množstvo neurónov a mozgových buniek, ktoré zapríčiňujú spánok i zobúdzanie. Taktiež sa tam nachádzajú zhluky neurónov, ktoré prijímajú signál z vnútorného ucha. To je zodpovedné za našu rovnováhu a smer, ktorým ideme. A práve v tejto časti, nazývanej retikulárna formácia, kde prebieha proces zobúdzania, sú pony napojené na mozog. To znamená, že keď sa neuróny zodpovedné za zobúdzanie "prebudia", dajú do pozoru aj susediacu retikulárnu formáciu, čo spôsobuje pocit ľahkosti, lietania, padania, dokonca vznášania sa. Preto sa vyskytujú sny, v ktorých padáme a prebudíme sa tesne predtým, než v sne skutočne dopadneme. Sny s paralýzou či zaseknutím sa niekde tiež súvisia s odpojením mozgu od tela.

Zdroj: Getty Images

Bdelý mozog vie, že telo sa kvôli paralýze nemôže hýbať, preto pretransformuje daný pocit do sna. Typické sny o lietaní a padaní často vedú k lucidným snom, kedy spiaci počas sna rozozná, že len spí a udalosť sa v skutočnosti nedeje. "Je to konečný paradoxný spánok. Mozog je taký bdelý, že dokáže kontrolovať, čo sa stane v sne, zatiaľ čo telo je paralyzované vo fáze REM," povedal Schoenhammer.

Podľa neho nemusia byť tieto typické sny vždy zlé. To, či na nás budú pôsobiť pozitívne alebo negatívne, závisí od aktuálneho štádia nášho myslenia pred spánkom. Ak zaspávame s pocitom stresu, nespokojnosti alebo v zlej nálade, je väčšia pravdepodobnosť, že zažijeme nepríjemné sny. Pozitívne pocity pred spánkom z nás môžu naopak urobiť bezstarostných letcov po oblohe. Pocity však nie sú jediný faktor, ktorý ovplyvňuje hodnotu snov. Veľký vplyv na naše sny má aj chemická látka v mozgu zvaná serotonín, ktorá sa spája s pocitom radosti a eufórie. Hladina tejto látky sa rapídne znižuje medzi polnocou a skorým ránom, teda v rovnakom čase, ako sa dostaví fáza REM. Práve táto kombinácia je zodpovedná za zlé a znepokojujúce sny.