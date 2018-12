Chcete byť pozitívne naladení? Týchto sedem raňajok vám urobí deň podľa vášho gusta

RÍM - Zelená proti stresu, žltá pre dobrú náladu. Ráno si vyberáme farby oblečenia podľa toho, ako sa prebudíme, či sme plní energie alebo unavení, aby sme vyjadrili naše pocity a znovu nadobudli dobrú náladu. Prečo by sme nemohli urobiť to isté s našimi raňajkami a dopriať si z času na čas čistotu mlieka, optimizmus medu alebo čučoriedok? Píše taliansky denník La Repubblica.

Psychologička Gaia Vicenziová a biologička z rímskej univerzity La Sapienza Valeria de Balzová spojili svoje poznatky a vytvorili sedem farebných menu pre prvé jedlo dňa. "Farby majú schopnosť ovplyvňovať naše emócie a naše správanie," vysvetľuje Vicenziová, autorka publikácie Šaty neklamú. Žltá, pomarančová a červená dodávajú vitalitu, otvorenosť a dynamiku. Fialová, modrá a biela podporujú tendenciu k pomalosti, pokoju a uzavretosti. Vyberáme si farby podľa toho, ako sa cítime, či sme unavení alebo oddýchnutí. Rovnakým spôsobom môžu farby pôsobiť na náš stav: ak chceme spomaliť rytmus, mali by sme sa v kuchyni a v chladničke zamerať na studené farby, zatiaľ čo ak chceme zrýchliť, mali by sme voliť farby teplé.

Zdroj: gettyimages.com

Sedem raňajok je koncipovaných pre dospelú osobu, ktorá nevedie sedavý spôsob života. Sú vyvážené a vychádzajú zo spoločného základu. Obsahujú mlieko, ktoré je dôležité pre prísun vápnika a proteínov; sušienky biscotti či nejakú sladkosť alebo kúsok torty pre získanie energie v podobe jednoduchých a zložených cukrov; ovocie kvôli vláknine, minerálnym látkam a vitamínom. Tie sú dôležité pre začiatok dňa najmä u ľudí, ktorí nemajú vždy možnosť zjesť odporúčané dve až tri porcie za deň.

Raňajky má dodať telu 15 až 20 percent dennej kalorickej potreby, uvádza Valeria de Balzová. Dôležité je neraňajkovať v zhone a najesť sa poriadne, ale tiež nejesť stále to isté. "Sme zvyknutí obmieňať to, čo jeme na obed a na večeru, robme to isté aj s raňajkami," zdôrazňuje nutričná ​​poradkyňa. Má to dvojitú výhodu: prvé jedlo dňa sa môže stať lákavejšie a jeho obmieňanie zlepšuje prísun výživných látok a teda nutričnú kvalitu.

Zdroj: thinkstockphotos.com

Oranžová podporuje radostné rozpoloženie, otvorenosť voči druhým. Je to ideálna farba, aby sme vychádzali z domu pozitívne naladení a plní energie. Raňajky môžu byť zložené z pohára mlieka s kávou či bez nej, pomarančovej šťavy alebo pomaranča, zákusku (asi 50 gramov) s marmeládou alebo troch sušienok s ovocím.

Červená na raňajky je priamo stvorená na to, aby nám pomohla vyjadriť náš názor pri pracovnej schôdzke. Táto farba je oživujúca a spája sa s túžbou po moci a autorite. Môžeme si dať pohárik mlieka s kávou alebo bez nej či jeden biely jogurt, plátok chleba (40 gramov) s jahodovým džemom alebo sladkosť s červeným ovocím a porciu ovocia, napríklad černice alebo maliny alebo šťavu z červeného pomaranča.

Zdroj: gettyimages.com

Modrá môže stimulovať uvoľnenie napätia, pokoj a dôveru. Môžeme si dať tri plátky chleba s čučoriedkovou marmeládou, mlieko alebo jogurt a porciu ovocia, ako sú čučoriedky.

V dňoch, kedy si prajeme spomaliť, aby sme zostali sami sebou, voľme čiernu alebo hnedú. Raňajky sa môžu skladať z kakaa, kávy, suchého ovocia a celozrnných produktov. Zelená je výrazom pokoja, vytvára harmóniu. Ak sme stresovaní a unavení, môžeme raňajky obohatiť o kiwi či zelené jablko a zapiť zeleným čajom.

Zdroj: thinkstock.com

Žltá, farba slnka, vedie k optimizmu, nádeji a schopnosti koncentrácie. Obohaťte raňajky o med, pomarančovú marmeládu, ananás či šťavu z grapefruitu. Biela je symbolom čistoty, čerstvosti a obnovy. Na raňajky si môžeme dať okrem chleba či croissantu pohárik mlieka, biely tučný jogurt, jablko či hrušku.