Žena začula zúfalé mňaukanie svojej mačky: Z toho, čo uvidela, sa zdvihne žalúdok každému

DURBAN - Vystrašená žena okamžite zalarmovala políciu po tom, ako chytila svojho suseda pri sexe so svojou mačkou. Suseda našla vo chvíli, keď nahý prenikal do zvieraťa. Nie je to prvýkrát, čo sa muž dopustil sexuálneho zneužitia zvierat. V minulosti išlo napríklad o psa.

Majiteľka mačky zostala znepokojená, keď začula zúfalé škriekanie zvieraťa. Incident sa odohral vo Verulame, v Južnej Afrike. Na miesto prišla zásahová služba. Muž sa v tej chvíli obliekal, no na jeho nohaviciach boli jasne viditeľné chumáče mačacej srsti.

„Žena vošla do mužovho obydlia, keď počula škrekot svojho maznáčika. Našla nahého muža, ktorý držal mačku za zadné nohy a prenikal do nej,“ hovorí vedúci zásahovej služby Prem Balram.

Zdá sa, že muž mal sexuálny pomer so zvieraťom aj v minulosti. Predtým išlo o nechutné zvrátenosti so psom a inými mačkami. „Susedia muža nachytali priamo pri čine aj v minulosti, keď mal sex so psom,“ tvrdí podľa afrických médií Balram. Susedova priateľka sa však prihovorila za to, aby ľudia udalosť nenahlásili polícii.

Zásahová služba kontaktovala aj Spoločnosť na ochranu zvierat voči krutosti (SPCA). Záležitosť sa bude aj naďalej preverovať.