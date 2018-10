Mladík sa chcel sexuálne uspokojiť: Ale ako! Polícia nemohla uveriť tomu, kam si pchal penis

Ryana Scotta Maleka zatkla polícia ešte 1. mája po tom, ako ho našla v chúlostivej pozícii so zaparkovaným autom. Svoj penis pchal do výfuku v snahe dosiahnuť sexuálne uspokojenie. Policajti ho opakovane vyzvali, aby prestal, no nepočúval ich. Boli preto nútení použiť paralyzér. Následne mladíka zadržali a previezli na policajnú stanicu, informoval portál The Smoking Gun.

Zdroj: Getty Images

Testy odhalili, že 24-ročný Malek mal v krvi až štvornásobné množstvo povoleného limitu alkoholu. Polícia ho obvinila z lascívneho správania, za čo mu súd v meste Newton minulý týždeň udelil ročnú podmienku a pokutu vo výške 200 dolárov (173 eur).

Zdroj: Getty Images

Malek nie je pre políciu žiadnym nováčikom. Už niekoľkokrát bol v minulosti obvinený z viacerých priestupkov a trestných činov. Vo februári bol napríklad zatknutý, pretože sa mal dopustiť útoku a použitia zbrane.