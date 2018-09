FOTO Katy (25) sa v škole nepáčila žiadnemu chlapcovi: Radikálna premena, teraz za ňou šalejú

KINGSTON UPON HULL - Pri pohľade na staršie fotografie Katy Parryovej je každému jasné, že mladá žena prešla za posledné roky obrovskou zmenou. Jej príbeh opäť potvrdil, že tak, ako sa zo stravy priberá, tak sa z nej aj chudne. Kráska so štíhlym a vypracovaným telom teraz túži po kariére trénerky.

"Na škole som sa nepáčila žiadnemu chlapcovi," priznáva 25-ročná Kate pri pohľade na fotky, na ktorých je zachytená vo svojom obrovskom tele. Ako stredoškoláčka pribrala až na 114 kg. Milovala čínsky fastfood, dopriala si ho až päťkrát do týždňa, bol to jej najobľúbenejší školský obed. Spočiatku vraj svoju hmotnosť veľmi neriešila, ale po čase sa začala porovnávať so svojimi štíhlymi kamarátkami a strácala sebavedomie. "Až teraz si uvedomujem, ako som sa zabíjala. Zlá strava, málo pohybu a noci prebdené za počítačom. To bola moja každodenná realita," hovorí.

Zdroj: Facebook/Kate Parry

Parryová sa pustila do práce pred piatimi rokmi. Vďaka vytrvalosti a disciplíne nakupuje teraz oblečenie menšie o päť konfekčných veľkostí a svoje telo odľahčila o 38 kilogramov. "Keď chcete so sebou niečo urobiť, musíte si to najprv usporiadať vo vlastnej hlave. Nikdy sa nedopracujete k výsledku, ak tomu neveríte a ku všetkému vás núti iba okolie. Najdôležitejší je váš vlastný postoj," radí.

Ideálne je podľa nej tešiť sa z drobných cieľov a vedieť sa pochváliť. Aj v prípade Kate išlo o dlhú a bolestivú cestu plnú odriekania, ale už by sa nikdy nechcela vrátiť späť. Disciplína v strave doplnená pravidelným pohybom je podľa nej ideálna kombinácia. Dievčina upozorňuje, že nie je dobré stále skákať na váhu a sledovať svoju hmotnosť. Túto chybu robila na začiatku aj ona a keď sa ručička dlho nehýbala smerom nadol, iba ju to zbytočne deprimovalo.

Zdroj: Facebook/Kate Parry

Svoju hmotnosť momentálne kontroluje iba z času na čas. Najlepšou kontrolkou je však podľa Kate oblečenie. "Naposledy som mala 76 kilogramov a cítim sa výborne," usmieva sa Angličanka, ktorá sa teraz chce stať trénerkou. Chce totiž pomáhať tým, ktorí sú v podobnej situácii, v akej bola ona sama pred niekoľkými rokmi.