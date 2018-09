Pasažier urobil FOTO, ktoré ho šokovalo: Niečo takéto v lietadle ešte nikdy nevidel

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

LONDÝN - Cestujúci spoločnosti United Airlines zostali prekvapení výjavom, ktorý sa im naskytol počas vyše sedemhodinového letu z amerického New Jersey do škótskeho Glasgowa. Jeden z pasažierov si odfotografoval, ako sa kapitán vyzliekol z uniformy, vhupol do trička a spokojne si ustlal v prvej triede.