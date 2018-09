Prekvapivý koniec medových týždňov: Párik sa sťažuje, TOTO nám zničilo krásne spomienky

Dvojica letela z Kuby do Manchestru a tvrdí, že keď po dvoch hodinách nedostala žiadne jedlo ani nápoje, tak sa na to rozhodla upozorniť posádku. Keď im ho nakoniec priniesli, podľa nich išlo o kombináciu hlavného jedla a občerstvenia, ktoré sa malo podávať neskôr. To sa im nepáčilo a Marcus pripúšťa, že mu v rozhorčení vyletela z úst nie práve slušná poznámka: "Čo to má, kur*a, byť?" Podľa neho však nebola namierená proti letuške.

Potom k nim prišiel člen posádky, ktorý mužovi vysvetlil, že vulgárne slová na palube netolerujú a dvojica by mohla čeliť zatknutiu. Párik údajne na túto výstrahu odpovedal, že nechce žiadne problémy, a preto zostal veľmi prekvapený, keď ho pri vystupovaní z lietadla uvítala polícia.

"Dvaja dôstojníci povedali: "Môžete ísť s nami?" a vyviedli nás pred všetkými. Nikdy som nebola taká ponížená. Nikdy predtým som sa neocitla v takejto situácii. Bola to taká nádherná príležitosť - svadba a medové týždne - a toto zanechalo na našich spomienkach veľký vrub," uviedla Zarrah.

Hovorca spoločnosti Thomas Cook Airlines uviedol, že bezpečnosť zákazníkov a posádky je vždy ich prioritou a nebudú tolerovať žiadnu formu násilného správania na palube lietadla.