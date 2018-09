Cestujúci si z Dubaja do New Yorku priniesli neželaný suvenír: Lekári už odhalili príčinu

Ilustračné foto

Zdroj: SITA/AP/WABC 7

NEW YORK - Cestujúci z dopravného lietadla spoločnosti Emirates, ktoré dali v stredu do karantény na letisku v New Yorku, zrejme ochoreli na chrípku. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.