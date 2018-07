FOTO Dcérke (2) kúpila plyšovú hračku: Keď matka zistila, čo je vo vnútri, stuhla jej krv v žilách

Shannan kúpila svojej 2-ročnej Ave malého plyšového hrocha za 4,99 libry (cca 5,60 eura). S manželom si však všimli, že Ava stále upozorňuje na jeho nos. Preto jej plyšovú hračku vzali z rúk a naozaj bolo cítiť, že vo vnútri je ukrytý cudzí predmet.

Rodičia Shannan (22) a Calum (24) Brandonovci s ich dvoma dcérkami.

Shannan sa preto vrátila do predajne do Chesterfieldu. Hoci čítala veľa príbehov, kedy rodičia v hračkách našli nebezpečné predmety, v živote by jej napadlo, že sa to stane aj im. Keď Shannan vysvetlila vedúcemu predajne, o čo ide, hrocha prekontroloval. Muž stlačil hračku v oblasti nosa a vyrazila z neho ostrá čepeľ.

Plyšový hroch, ktorý mal v nose ostrú čepeľ.

„Tá čepeľ musela mať aj 6 či 8 centimetrov. Hneď nám zišli na um tie najhoršie možné scenáre,“ povedala ešte stále vystrašená mamička pre britský denník. Je ale samozrejme vďačná za to, že ich dve dcérky sa nezranili.

Zdroj: FB/Shannan Eliza Claudia Brandon

„Naše dcéry majú v záhrade šopu na hračky, čiže sa mi uľavilo, že ich nemajú priamo v detských izbách. Takéto niečo sme vôbec nečakali. Deti sa k svojim hračkám stále túlia a mali sme obrovské šťastie, že sme si to všimli,“ povedala Shannan s tým, že podala písomnú sťažnosť na výrobcu. Spoločnosť žiada, aby produkt stiahli z trhu.

Zdroj: FB/Shannan Eliza Claudia Brandon

K prípadu sa vyjadril aj hovorca dotknutej spoločnosti. „Náš dodávateľ vykoná rozsiahle kontroly spolu s automatizovanými testami s detektorom kovov. Nedostali sme žiadne ďalšie sťažnosti.“

