Chlap si chcel rezervovať stôl v reštaurácii: Mali plno, tak použil TRIK a pohostili ho ako kráľa

Rus, ktorý sa na svojom Twitteri prezentuje ako Ihab, zverejnil krátke video z večere so svojím otcom v ruskej reštaurácii, ktorému sa podarilo vybaviť VIP stôl. Keď do podniku jeho otec telefonoval prvýkrát, bolo mu oznámené, že v reštaurácii už nie je voľný žiaden stôl. Nenechal sa však odradiť a o pár minút zavolal znova.

Ihab vyfotografovaný so šéfkuchárom a tanierom, na ktorý sa podpísal ako premiér Maroka. Zdroj: Twitter/Ihab8knicks ​

Tentokrát sa predstavil ako marocký premiér, ktorý by si rád rezervoval stôl pre dve osoby. Nielenže mali odrazu voľné, ale po príchode boli usadení na najlepšie miesto, aké podnik svojim hosťom ponúka. S Ihabom sa navyše vyfotil aj samotný šéfkukachár, ktorý si s úctou vyžiadal od "marockého premiéra" autogram na tanier.

My dad wanted to make a reservation at a restaurant and they told him that they were completely booked, minutes later he called back claiming to be the prime minister of Morocco..... we got the best table in the place and the chef answer him to sign a plate and take a pic w him pic.twitter.com/Yx2hdlK5Zf