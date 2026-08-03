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Hrozivé nálezy v Kosove! Na severe krajiny našli pravdepodobne ďalší masový hrob

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(Zdroj: SITA/AP Photo/Florent Bajrami)
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TASR

PRIŠTINA - Úrady v Kosove v pondelok oznámili, že na severe územia pravdepodobne našli ďalší masový hrob. Informáciu zverejnili krátko po tom, čo kosovské forenzné tímy minulý týždeň v rovnakej oblasti našli na inom mieste v pravdepodobnom masovom hrobe sedem tiel. Informuje o tom agentúra AFP.

Predsedníčka parlamentu a dočasná prezidentka Kosova Albulena Haxhiuová uviedla, že hrob našli cez víkend a pravdepodobne sú v ňom pochované obete vojny v Kosove. „Podozrenia o existencii druhého masového hrobu sú krutou pripomienkou zločinov spáchaných počas vojny a dôkazom toho, že spravodlivosť nebola úplne vykonaná,“ napísala politička na Facebooku. Polícia a prokuratúra už požiadali súd o povolenia na výkopové práce. Miesto sa nachádza pri obci Jabuka, asi desať kilometrov od predtým objaveného masového hrobu.

Hrozivé nálezy v Kosove!
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Florent Bajrami)

Minister vnútra Xhelal Svecla uviedol, že vykopávky pokračujú na mieste skôr objaveného hrobu v oblasti Zubin Potok a úrady predpokladajú, že tam mohlo byť pochovaných až 23 ľudí. Lokalitu v sobotu navštívil kosovský premiér Albin Kurti, ktorý pre AFP uviedol, že „s najväčšou pravdepodobnosťou ide o pozostatky 23 Albáncov, ktorí boli na jar 1999 násilne unesení a popravení“. Už dávnejšie na sociálnych sieťach napísal, že podľa jeho presvedčenia išlo o obete, medzi ktorými boli „intelektuáli z Mitrovice, lekári, profesori a ochrancovia ľudských práv“, ktorí zmizli 19. apríla 1999.

Prokuratúra zatiaľ nepotvrdila totožnosť zabitých ani ich spojitosť s vojnou v Kosove a upozornila, že tento proces môže trvať mesiace. Polícia však v uplynulých dňoch zatkla troch miestnych mužov podozrivých z vojnových zločinov.

Hrozivé nálezy v Kosove!
Zobraziť galériu (4)
 (Zdroj: SITA/AP Photo/Florent Bajrami)

Vojna v Kosove v rokoch 1998 až 1999 medzi etnickými albánskymi povstalcami usilujúcimi sa o nezávislosť a srbskými ozbrojenými silami mala približne 13.000 obetí a ďalších 4000 ľudí zostalo nezvestných. Výsledkom dlhodobého pátrania po masových hroboch bolo objavenie pozostatkov tisícov obetí, no približne 1600 ľudí je stále nezvestných.

Viac o téme: Masový hrobNález Kosovo
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