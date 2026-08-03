Invázny boľševník obrovský sužuje Oravu: Rastlina dosahuje päť metrov a poleptá kožu

NÁMESTOVO - Na viacerých lokalitách Oravy sa vyskytuje invázna rastlina boľševník obrovský. Ako informovala Správa Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Horná Orava na sociálnej sieti, invázne nepôvodné druhy rastlín vytláčajú naše pôvodné druhy, menia celé biotopy a môžu vážne ohrozovať naše zdravie.
Ochranári z CHKO Horná Orava upozorňujú, že pri kontakte boľševníka s ľudskou pokožkou spôsobuje vážne poškodenia podobné popáleninám. „Rastlina má hrubú, červeno škvrnitú stonku a obrovské biele súkvetia, ktoré môžu mať priemer až 50 centimetrov,“ opísali.
Rastlina dorastá až do výšky dvoch až piatich metrov. Jej byľ je hrubá, pozdĺžne ryhovaná, červeno škvrnitá, dutá, v hornej časti môže byť aj rozkonárená. Spodné listy v listovej ružici sú veľké, niekedy až 150 centimetrov dlhé, trojpočetné, hlboko ostro vykrajované. „Druh je aj samoopelivý, takže aj jedna osamotená rastlina dokáže vytvoriť semená. Tie sú produkované v desiatkach tisícoch. Sú pomerne veľké a ľahké, prenášané vetrom alebo vodou na väčšie vzdialenosti. Dokážu v pôde prečkať roky,“ spresnila Štátna ochrana prírody SR.
Pomôcť môžu ovce aj dobytok
Správa CHKO Horná Orava podotkla, že ak odstránime invázny druh, uvoľníme miesto našej pôvodnej kvetene a vrátime krajine jej prirodzenú rovnováhu. Na potlačenie populácie druhu sa dá využiť aj pastva oviec alebo dobytka, ktoré spásajú listové ružice boľševníka.
Na odstránenie boľševníka je pri menších porastoch alebo jednotlivých rastlinách možné využívať vykopávanie alebo vytrhávanie za použitia dostatočných ochranných pomôcok. Väčšie porasty sa odporúčajú kosiť alebo mulčovať v období pred kvitnutím druhu, aby nedošlo k vytvoreniu semien. „Účinnou metódou je ostrihávanie nezrelých súplodí, približne dva až tri týždne po odkvitnutí druhu, keď sú vytvorené ešte len nezrelé semená,“ vysvetlili ochranári. Dodali, že pri odstraňovaní druhu sa využíva aj postrek registrovaným prípravkom na ochranu rastlín alebo kombinovaný spôsob mechanického a chemického odstraňovania.