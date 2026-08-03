V STVR už majú za Mateja Landla náhradu: Toto je nový hlas televízie!

BRATISLAVA - STVR má novinku. Už majú náhradu za herca Mateja Landla. Kto je novým hlasom televízie?
Pred pár dňami sa do médií dostala informácia o tom, že STVR prechádza výraznou premenou. Inštitúcia avizovala komplexné zmeny vo svojej vizuálnej a zvukovej identite, ktorých súčasťou bude aj výmena doterajších staničných a upútavkových hlasov. Táto zmena sa výrazne dotkla herca Mateja Landla, ktorý bol dlhé roky jedným z charakteristických hlasov televízneho vysielania. V STVR na konci júla skončil.
Nám sa ale podarilo zistiť, kto ho na jeho poste nahradí. Novým hlasom STVR sa stal herec Marko Igonda, ktorý už naplno zarezáva. Už od začiatku augusta nahovára programové upútavky. Taktiež sa v priebehu augusta príde zmena hlasu aj na Dvojke.
„Zvuk je súčasťou identity stanice rovnako ako jej obraz. Pri výbere nového hlasu Jednotky sme hľadali niekoho, koho si diváci prirodzene spájajú s dôveryhodnosťou aj ľudskosťou – presne to, čo má naša obnovená identita priniesť,“ uviedla Jana Prágerová, riaditeľka Sekcie marketingu a komunikácie STVR.
„Som nesmierne rád, že môžem byť hlasom Jednotky Slovenskej televízie. Som vyštudovaný slovenský herec a je pre mňa česť pracovať pre verejnoprávnu inštitúciu. Vážim si túto príležitosť a chcem sa poďakovať vedeniu STVR za prejavenú dôveru," vyjadril sa Marko Igonda.