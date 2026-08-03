Škandál opitej starostky za volantom NEKONČÍ: Šokujúce svedectvo expolicajtov, nepila prvýkrát a chcela sa aj biť!

MALATINÁ - Prípad starostky obce Malatiná Tatiany Červeňovej (Hlas-SD), ktorá čelí obvineniu po tom, čo sa podľa polície odmietla podrobiť dychovej skúške aj odberu biologického materiálu, naberá ďalší rozmer. Bývalí policajti tvrdia, že zďaleka nejde o jej prvý incident súvisiaci s alkoholom za volantom. Spis si medzičasom vyžiadala Generálna prokuratúra SR.
O novinkách v prípade Červeňovej popísal portál MY Orava. Podľa viacerých bývalých policajtov, ktorí prehovorili pod podmienkou anonymity, mala byť Tatiana Červeňová riešená pre alkohol za volantom už dvakrát pred tohtoročným incidentom. Prvý prípad sa mal odohrať ešte pred jej zvolením za starostku, druhý už počas výkonu funkcie, ktorú zastáva od roku 2022.
Tvrdia, že nafúkala už dvakrát
Podľa bývalých príslušníkov polície v oboch prípadoch absolvovala dychovú skúšku s pozitívnym výsledkom, pričom nameraná hodnota údajne nepresiahla jedno promile. Z tohto dôvodu sa skutky riešili ako priestupky, nie ako trestné činy.
Pri poslednom prípade z 12. júla však bola situácia odlišná. Starostka podľa polície odmietla dychovú skúšku aj odber biologického materiálu, čím sa podľa zákona mohla dopustiť trestného činu. "V predmetnej veci vedie poverený príslušník Obvodného oddelenia Policajného zboru Dolný Kubín trestné stíhanie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky," uviedla po incidente krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
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Policajti hovoria o arogantnom správaní
Zdroj denníka z prostredia polície zároveň tvrdí, že starostka sa pri riešení jednotlivých prípadov mala správať voči policajtom nevhodne. "Ku policajtom bola vždy drzá a arogantná. Úmyselne nechodila na pojednávania, museli sa preto prekladať. Nakoniec bola na obecný úrad do Malatinej vyslaná hliadka, aby jej doručila písomnosti. Samozrejme, hneď sa na policajtov sťažovala," tvrdí zdroj.
Tieto tvrdenia sa zatiaľ nepodarilo overiť priamo u starostky. Na otázky do času zverejnenia ich článku nereagovala. Po uložení pokuty a zákazu šoférovania sa Červeňová odvolala na Krajský dopravný inšpektorát v Žiline. Ten podľa zdroja pôvodné rozhodnutie zmenil a uloženú sankciu zmiernil.
Žilinská krajská polícia sa ku konkrétnej osobe odmietla vyjadriť. Hovorkyňa Daniela Kocková uviedla, že polícia neposkytuje informácie ku konkrétnym osobám, ale len k jednotlivým prípadom v rozsahu, ktorý umožňuje stav konania.
Krik a vulgarizmy na adresu policajtov, vraj sa chcela aj biť
Podľa ďalšieho zdroja z prostredia polície sa mala starostka počas posledného zásahu správať agresívne. "Kričala, policajtom vulgárne nadávala a chcela sa biť. Preto museli zasiahnuť. Odmietla dychovú skúšku aj ostatné odbery,“ tvrdí zdroj.
V súvislosti s jej prepustením z policajnej cely sa objavili viaceré špekulácie. Podľa zdroja mohlo dôjsť k prerušeniu takzvaného superrýchleho konania po zásahu obhajcu, ktorý spochybnil priebeh prípadu a požiadal o jeho ďalšie preverenie. Prípadom sa už zaoberá aj prokuratúra. Generálna prokuratúra SR potvrdila, že trestnú vec eviduje, pričom prípravné konanie je vedené na Krajskej prokuratúre v Žiline.
Hrozí jej strata funkcie
Červeňová je obvinená z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. Ak by jej bola vina právoplatne preukázaná, hrozí jej trest odňatia slobody až na jeden rok. Právoplatné odsúdenie by zároveň znamenalo zánik jej mandátu starostky. "Aktuálne si obvinená prostredníctvom svojho zvoleného obhajcu podala voči uzneseniu o vznesení obvinenia sťažnosť, o ktorej bude rozhodovať dozorová prokurátorka," uviedla zástupkyňa hovorcu Krajskej prokuratúry v Žiline Alexandra Mesiarkinová.
Zdroj z prostredia polície zároveň vyjadril obavy, či bude prípad dotiahnutý do konca bez akýchkoľvek pochybností. Kriticky sa postavil aj k obhajobe starostky, podľa ktorej si mala za volant sadnúť pod vplyvom alkoholu preto, aby ochránila obecný majetok, konkrétne auto. "V prvom prípade policajtom tvrdila, že oslavovala bakalárku, v druhom diplomovku, teraz zachraňovala obecné auto. Čo bude ďalej? Niekoho zmrzačí alebo pripraví o život?" uviedol zdroj.