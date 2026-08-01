NEČAKANÝ NÁLEZ Po ležadlách v Taliansku sa zľahla zem, dnes stoja na pláži v TEJTO krajine!

RÍM/TIRANA - V Taliansku sa pred zhruba dvomi rokmi rozšírila kauza, že z rekreačného areálu Reggio Emilia zmizlo v priebehu jednej noci 350 plážových ležadiel. Bolo spustené vyšetrovanie, ktoré ale nič neprinieslo. Po ležadlách sa akoby zaľahla zem. Prešli dva roky a prišlo nečakané zistenie.
Talianska turistka, ktorá bola na dovolenke v cudzine, úplnou náhodou objavila plážové ležadlá, ktoré pred dvomi rokmi niekto ukradol z jej vlasti. O kauze v meste Reggio Emilia samozrejme vedela, pretože nielenže odtiaľ pochádza, ale poškodený klub Onde Chiari pravidelne navštevuje. Ako píše Sky TG24 stratené ležadlá našla na pláži stovky kilometrov ďaleko.
Logo pôvodného majiteľa
Z klubu Onde Chiari ukradli pred dvomi rokmi počas jednej noci 350 plážových ležadiel. Vyšetrovanie nič neprinieslo. Až počas tohto leta sa k ležadlám úplnou náhodou dostala talianska turistka, ktorá bola na dovolenke v albánskom Capo Rodoni. Ležadlá pritom stáli nepoškodené na miestnej pláži.
Ako sa vyjadrila, ležadlá ihneď spoznala. Zlodeji, ktorý mali ležadlá ukradnúť si podľa jej slove nedali ani tú námahu, aby z nich odstránili logo talianskeho areálu Onde Chiari. Majiteľ talianskeho klubu políciu informoval, že mu odcudzili majetok v hodnote 45-tisíc eur.
Prípad stojí na mŕtvom bode
Nemenovaná Talianka natočila na albánskej pláži video a spravila niekoľko fotografií. Následne všetok materiál poslala priamo majiteľovi klubu. Aj ten ležadlá ihneď spoznal. V prvom momente si chcel ísť rovno po ne, ale napokon sa rozhodol riešiť celú záležitosť právnou cestou.
"Začali sme ti riešiť cez súdy. Albánske úrady by mali teoreticky ležadlá zabaviť, lenže v týchto dňoch sme obdržali od jedného z našich klientov snímky z pláže Capo Rodoni a ležadlá tam stále boli. Sme rozhorčení," uviedol jeden z manažérov klubu Onde Chiari.
Taliani sa otočili na albánskeho premiéra
Napokon sa obrátili na médiá a dokonca aj na albánskeho premiéra Ediho Ramu. "Tento spor rozhodne nerobí Albánsku dobrú povesť. S rôznymi albánskymi dodávateľmi spolupracujeme už roky a doteraz sa neobjavili žiadne problémy. Dúfame, že premiér, ktorý neustále hovorí o rozšírení cestovného ruchu v krajine, prejaví o náš prípad väčší záujem," dodal taliansky manažér.