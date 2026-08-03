Nebezpečný nález na záhrade v Ostraticiach: Muž pri výkopových prácach objavil ostrú muníciu

Ostratice 3. augusta (TASR) - Predmet, ktorý pripomínal muníciu, našiel nedávno občan počas výkopových prác na svojom pozemku v Ostraticiach v okrese Partizánske. Nález oznámil polícii, ostrú protipechotnú mínu z obdobia druhej svetovej vojny zničia. Informuje o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Petra Klenková.
„Na miesto nálezu privolali pyrotechnika, ktorý za dodržania bezpečnostných predpisov zistil a potvrdil, že ide o ostrú protipechotnú mínu S 35 z obdobia druhej svetovej vojny,“ uviedla Klenková. Doplnila, že na nájdenej munícii vykonala polícia bezpečnostné pyrotechnické opatrenia, následne muníciu za dodržania všetkých bezpečnostných predpisov previezli na bezpečné miesto, odkiaľ bude prevezená na pyrotechnické zničenie. „Oznamovateľ sa zachoval správne. S podozrivým predmetom nemanipuloval a nález bezodkladne oznámil polícii,“ skonštatovala Klenková.
Polícia v tejto súvislosti pripomenula, že ak pri vypratávaní starších domov, stavebných prácach alebo prechádzkach lesom nájdu ľudia akýkoľvek predmet pripomínajúci muníciu, v žiadnom prípade s ním nemajú manipulovať. Nález je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližšom oddelení Policajného zboru alebo na čísle 158. „Nezabúdajte, že aj stará munícia môže byť stále funkčná a nebezpečná. Miesto nálezu je potrebné označiť, nepribližovať sa k nemu a podľa možností si zapísať GPS súradnice, aby mohli policajti a pyrotechnici bezpečne a presne zasiahnuť,“ dodala policajná hovorkyňa.