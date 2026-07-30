Slovenské železnice prezradili, koho dnes hľadajú najviac: Tieto profesie sú mimoriadne žiadané

Mnohí Slováci si pod prácou na železnici predstavia rušňovodiča alebo sprievodcu. V skutočnosti však za bezpečnou prevádzkou železníc stojí obrovský tím odborníkov v desiatkach profesií, o ktorých sa často vôbec nehovorí.
Železnice Slovenskej republiky dnes zamestnávajú viac ako 12-tisíc ľudí a aktuálne hľadajú nových kolegov naprieč celým Slovenskom. O tom, čo všetko práca v ŽSR obnáša, aké profesie sú dnes najžiadanejšie a prečo sa oplatí uvažovať o kariére na železnici, sme sa rozprávali s Klaudiou Krištofiakovou, manažérkou ľudských zdrojov v ŽSR.
„Veľa ľudí si myslí, že ŽSR prevádzkuje vlaky. Železnicu však tvoria tri základné oblasti – železničná infraštruktúra, osobná doprava a nákladná preprava. ŽSR sú správcom infraštruktúry. Staráme sa o trate, stanice, mosty, tunely, výhybky, priecestia, trakčné vedenia aj komunikačné technológie. Vytvárame podmienky na to, aby po železnici mohli bezpečne jazdiť osobné aj nákladné vlaky,“ vysvetľuje Klaudia Krištofiaková.
Inými slovami – keď cestujete vlakom, práve ŽSR zabezpečujú, aby sa mal vlak po čom bezpečne pohybovať a aby ste dorazili do cieľa.
Široké možnosti práce
„Mnohí si pod prácou v ŽSR predstavia výpravcu, ale naše možnosti sú omnoho širšie. Pôsobíme po celom Slovensku, takže prácu si u nás môžu nájsť ľudia prakticky v každom regióne.“
Okrem profesií priamo v prevádzke pracujú v ŽSR aj právnici, ekonómovia, personalisti, IT špecialisti, projektoví manažéri, geodeti, odborníci na investície, komunikáciu, bezpečnosť či vzdelávanie.
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„Najviac sa sústreďujeme na nábor zamestnancov do prevádzky. Ide napríklad o výpravcov, signalistov, dozorcov výhybiek, traťových odborníkov, elektrotechnikov, návestných majstrov alebo elektromontérov. Každá z týchto profesií má svoje dôležité miesto a spoločne zabezpečujú spoľahlivé fungovanie železničnej infraštruktúry.“
Uplatnenie si nájdu aj mladší uchádzači
Uchádzači nemusia mať nevyhnutne skúsenosti ani technické vzdelanie, aj keď je vítané. „Pri mnohých profesiách uchádzači absolvujú odborné školenia v našich vzdelávacích zariadeniach, získajú potrebnú odbornú spôsobilosť a následne sa zaučia priamo v prevádzke pod vedením skúsených kolegov. Človek môže prísť bez praxe a po absolvovaní prípravy je pripravený samostatne vykonávať svoju prácu,“ opisuje Klaudia Krištofiaková zo ŽSR.
Najdôležitejšie vlastnosti sú zodpovednosť a ochota učiť sa „Byť železničiarom je pre mnohých poslaním. Sú to ľudia, ktorí svoju prácu robia srdcom.“
ŽSR myslí aj na absolventov. „Spolupracujeme so strednými aj vysokými školami, zapájame sa do duálneho vzdelávania a ponúkame aj absolventský program. Práve tým som kedysi začínala aj ja.“ Absolventský program umožňuje mladým ľuďom získať prvé pracovné skúsenosti, spoznať fungovanie organizácie a pripraviť sa na svoju budúcu profesiu.
ŽSR patrí medzi najstabilnejších zamestnávateľov na Slovensku
„Ponúkame stabilné pracovné zázemie, odborný rozvoj, zaujímavé benefity a najmä prácu, ktorá má zmysel.“ Podľa Klaudie Krištofiakovej je práca v ŽSR výnimočná aj tým, že každý zamestnanec svojou prácou prispieva k fungovaniu celej krajiny.
„Nejde len o zamestnanie. Je to príležitosť byť súčasťou niečoho väčšieho. Firmy vznikajú a zanikajú, ale železničná infraštruktúra tu bude vždy. Naším poslaním je udržať Slovensko v pohybe.“
Záujemcovia môžu svoj životopis poslať na e-mail kariera@zsr.sk alebo si vybrať z aktuálnych pracovných ponúk v sekcii Kariéra na webovej stránke ŽSR. Spoločnosť pravidelne zverejňuje nové pracovné príležitosti a zúčastňuje sa aj pracovných veľtrhov, kde sa môžu uchádzači osobne stretnúť s personalistami.
Najbližšie sa ŽSR predstavia aj na podujatí Kariéra EXPO v Bratislave už 14. októbra, kde záujemcovia dostanú odpovede na otázky o pracovných možnostiach, benefitoch aj jednotlivých profesiách.
Viac informácií o voľných pracovných pozíciách či možnostiach uplatnenia nájdete na kariérnej stránke ŽSR.
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