Putin si chce ešte viac upevniť moc: V Kremli sa hovorí o stannom práve! Čo by to znamenalo pre ľudí?

MOSKVA - V zákulisí ruskej politiky sa čoraz častejšie hovorí o možnosti zavedenia stanného práva po septembrových voľbách do Štátnej dumy. Tvrdí to nezávislý ruský portál Verstka s odvolaním sa na zdroje z federálnej vlády, regiónov aj okolia Kremľa. Oficiálne potvrdenie takéhoto plánu zatiaľ neexistuje, no podľa analytikov by tento krok výrazne posilnil právomoci prezidenta Vladimira Putina.
O stannom práve vraj diskutujú už niekoľko týždňov
Nezávislý portál Verstka informoval, že o možnosti zavedenia stanného práva alebo aspoň niektorých jeho prvkov sa v ruských mocenských kruhoch diskutuje už dlhší čas. Podľa zdrojov portálu túto možnosť podporuje časť predstaviteľov bezpečnostných zložiek, ktorí sú presvedčení, že krajina sa nachádza vo čoraz zložitejšej situácii a doterajšie opatrenia prestávajú stačiť.
Podľa jedného zo zdrojov by sa rozhodnutie mohlo urýchliť v prípade výrazného zhoršenia situácie na fronte alebo ďalšieho poklesu počtu dobrovoľníkov vstupujúcich do armády. Ani Verstka však netvrdí, že Kremeľ už prijal konečné rozhodnutie.
Putin by získal rozsiahle právomoci
Ruské zákony umožňujú prezidentovi vyhlásiť stanné právo dekrétom. Ak by sa tak stalo, štát by mohol výrazne obmedziť občianske slobody. V praxi by to znamenalo možnosť zaviesť zákaz vychádzania, obmedziť pohyb obyvateľov, zakázať verejné zhromaždenia, sprísniť cenzúru médií či internetu a prevziať kontrolu nad časťou hospodárstva. Úrady by zároveň mohli využívať majetok občanov a firiem na obranné účely alebo nariadiť pracovnú povinnosť v strategických odvetviach.
Súčasťou stanného práva by mohlo byť aj odloženie alebo zrušenie volieb, čo patrí medzi opatrenia výslovne uvedené v ruskej legislatíve.
Naznačujú to aj prípravy Rosgvardije
Špekulácie podporil aj nedávny návrh ruskej Národnej gardy (Rosgvardije), ktorá chce upraviť svoje interné predpisy tak, aby výslovne riešili postup počas mobilizácie a stanného práva. Samotná zmena pravidiel ešte neznamená, že bude tento režim vyhlásený, podľa analytikov však naznačuje, že bezpečnostné zložky sa pripravujú aj na takýto scenár.
Kremeľ mlčí
Ruské úrady sa k informáciám z Verstky nevyjadrili a neexistuje žiadne oficiálne oznámenie, že by prezident Vladimir Putin plánoval zaviesť stanné právo po voľbách do Štátnej dumy. Voľby sú podľa oficiálneho harmonogramu naplánované na 18. až 20. septembra.
Ak by sa však prognózy zdrojov Verstky naplnili, išlo by o jeden z najvýznamnejších zásahov do fungovania ruského štátu od začiatku invázie na Ukrajinu. Stanné právo by totiž Kremľu poskytlo podstatne širšie možnosti kontroly spoločnosti aj ekonomiky než súčasný režim.