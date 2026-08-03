Červené víno patrí do chladničky! Odborníci vysvetlili prečo

LONDÝN – Ak si myslíte, že červené víno sa nikdy nesmie chladiť, odborníci vás zrejme prekvapia. Tvrdia, že rozšírené pravidlo o podávaní pri izbovej teplote je dnes často nesprávne. V moderných domácnostiach totiž býva príliš teplo a víno tak prichádza o svoju chuť aj arómu.
Roky platilo jednoduché pravidlo – biele víno patrí do chladničky, červené nie. Vinárski odborníci však upozorňujú, že táto rada už dávno nemusí platiť. Najmä počas leta môže byť krátke schladenie červeného vína tým najlepším, čo pre jeho chuť urobíte.
Ako uviedol Daily Mail, červené víno sa tradične odporúča podávať pri izbovej teplote. Tento pojem však vznikol v časoch, keď mali európske domácnosti približne 16 až 18 stupňov Celzia. Dnešné byty bývajú počas leta často vyhriate na viac ako 24 stupňov, čo je pre väčšinu červených vín príliš veľa.
Príliš teplé víno stráca chuť
Podľa odborníkov vysoká teplota spôsobuje, že alkohol vo víne vystupuje do popredia a potláča ovocné tóny aj jemnejšie arómy. Víno potom pôsobí ťažšie, ostrejšie a menej sviežo.
Krátke schladenie naopak dokáže zvýrazniť jeho prirodzenú chuť a vyvážiť jednotlivé zložky.
Nie všetky červené vína sú rovnaké
Najviac prospieva chladenie ľahším odrodám, ako sú Pinot Noir, Gamay či Beaujolais. Tým podľa vinárov stačí približne 20 až 30 minút v chladničke pred podávaním.
Plnšie červené vína, napríklad Cabernet Sauvignon alebo Shiraz, by mali byť o niečo teplejšie, no stále chladnejšie, než býva bežná izbová teplota.
Ideálna teplota je nižšia, než si myslíte
Odborníci odporúčajú podávať väčšinu červených vín pri teplote približne 12 až 18 stupňov Celzia. Ak je fľaša príliš studená, stačí ju nechať niekoľko minút pri izbovej teplote. Oveľa častejším problémom je však podľa nich práve príliš teplé víno.
Chladené červené víno je čoraz väčším trendom
Podľa vinárov rastie obľuba ľahko vychladených červených vín najmä počas letných mesiacov. Mnohí mladší konzumenti už považujú staré pravidlá za prežitok a uprednostňujú sviežejšiu chuť, ktorú krátke schladenie prináša.
Odborníci preto odkazujú milovníkom vína jediné – nebáť sa vložiť fľašu červeného na chvíľu do chladničky. Správna teplota totiž môže rozhodnúť o tom, či si víno vychutnáte naplno.