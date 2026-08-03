Ozbrojení teroristi vyčíňali v Nigérii: Po útoku na základňu a dedinu uniesli 52 ľudí

ABUJA - Počas víkendového útoku na dedinu a vojenskú základňu v štáte Zamfara na severozápade Nigérie uniesli ozbrojenci 52 ľudí, vrátane detí. Agentúru AFP o tom v pondelok informovali miestne zdroje.
Ozbrojenci na motorkách najskôr zaútočili na vojenskú základňu na okraji dediny Kasuwar Daji a potom okolo polnoci zo soboty na nedeľu vtrhli aj do dediny, uviedli tamojší obyvatelia. Zo základne ukradli pušky a podpálili vojenské hliadkové vozidlo a z dediny uniesli desiatky ľudí, dodali miestni obyvatelia.
„Pôvodne uniesli viac ako 100 ľudí,“ potom však niektorých prepustili a nakoniec si ponechali 52, povedal tamojší obyvateľ, ktorého 12-ročná dcéra bola medzi unesenými. Tento počet potvrdil aj druhý obyvateľ. Hovorca nigérijskej armády uviedol, že vojaci „úspešne“ odrazili útok na vojenskú základňu, pri ktorom ozbrojenci zabili jedného vojaka a jedného policajta a „uniesli nešpecifikovaný počet obyvateľov“.
Útok pripísal hovorca „teroristom“. Podľa AFP používajú úrady tento termín na označenie rôznych ozbrojených skupín, ktoré v krajine opakovane útočia. Príslušníci týchto skupín sú známi ako banditi a pôsobia v severozápadnej aj strednej Nigérii, dodáva agentúra. Je o nich známe, že od poľnohospodárov vyberajú „dane“, kradnú dobytok, prepadajú dediny a sú zapojené do nelegálnej ťažby nerastných surovín.