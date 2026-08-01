Otrasný nález: Muž objavil v byte päť mŕtvych bábätiek! Čo sa stalo?

ORANGE – Francúzski vyšetrovatelia riešia mimoriadne šokujúci prípad. V byte mladého páru na juhovýchode krajiny našli pozostatky piatich novorodencov. Na desivý nález upozornil samotný partner 32-ročnej ženy krátko po tom, ako priviezli rodičku do nemocnice po domácom pôrode.
Hrôzostrašný objav po pôrode
Prípad sa odohral vo francúzskom meste Orange. Tridsaťdvaročná žena v nedeľu doma porodila dieťa, no až nasledujúci deň ju pre zdravotné komplikácie previezli do nemocnice. Agentúra Reuters s odvolaním sa na prokuratúru v Carpentras uviedla, že jej partner po zistení, že bola opäť tehotná, začal prehľadávať byt. Počas toho narazil na predmety pripomínajúce ľudské pozostatky a okamžite upozornil nemocnicu, ktorá kontaktovala políciu.
Podľa francúzskeho denníka Le Parisien, na ktorý sa odvolávajú viaceré zahraničné médiá, muž objavil pozostatky po hádke s partnerkou týkajúcej sa kartónových škatúľ uložených v byte. Keď ženu odviezli do nemocnice, rozhodol sa ich otvoriť a našiel v nich pozostatky novorodencov.
Po prehliadke bytu privolaný súdny lekár predbežne určil, že nájdené kostrové pozostatky a rozkladajúce sa telo patria piatim novorodencom. Presnú príčinu ich smrti aj čas úmrtia majú objasniť pitvy.
Matku zatiaľ nevypočuli
Prokuratúra v Carpentras oznámila, že žena zostáva po pôrode hospitalizovaná a vyšetrovatelia ju zatiaľ nevypočuli. Zatiaľ tiež nie je známe, či má právneho zástupcu. Polícia preto zatiaľ nikoho neobvinila a prípad vyšetruje pre podozrenie z vraždy.
Partner ženy pri výsluchu uviedol, že o možných predchádzajúcich tehotenstvách svojej družky nič nevedel. Vyšetrovatelia teraz preverujú jeho výpoveď aj ďalšie okolnosti prípadu.
O osud ďalších detí sa zaujímajú sociálne služby
Pár vychováva aj dve ďalšie deti vo veku osem a deväť rokov. Agentúra AFP informovala, že prokuratúra okamžite požiadala sociálne služby o preverenie ich situácie. Zároveň vydala predbežné rozhodnutie o umiestnení novorodenca narodeného v nedeľu do ochrany štátu, kým o jeho ďalšom osude nerozhodne súd pre maloletých.
Vyšetrovatelia zároveň zaistili byt a pokračujú v kriminalistických expertízach. Výsledky pitiev by mali pomôcť určiť, či sa deti narodili živé a za akých okolností zomreli. Od odpovedí na tieto otázky sa bude odvíjať aj ďalší právny postup v prípade.