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So svadbami sa roztrhlo vrece: Malachovská sa druhýkrát vydala a... Oženil sa aj slovenský herec!

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(Zdroj: Instagram)
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BRATISLAVA - Tento víkend patril v slovenskom šoubiznise láske. Do manželstva vstúpili hneď dva známe páry.

Prvé fotky zo svadby! Kristína Malachovská je v tom až po uši: Pre toto ho milujem! Prečítajte si tiež

Prvé fotky zo svadby! Kristína Malachovská je v tom až po uši: Pre toto ho milujem!

Zdá sa, že slovenský šoubiznis ovládla svadobná nálada. Počas jediného víkendu si svoje áno povedalo hneď niekoľko známych tvárí a sociálne siete zaplavili romantické zábery z ich veľkého dňa. Medzi novomanželmi nechýbala ani moderátorka Kristína Malachovská, ktorá sa vydala už po druhý raz. So svojím partnerom sa rozhodli netradične osláviť lásku hneď dvomi obradmi. Ten prvý sa odohral ešte v Chorvátsku v kruhu najbližších, kde vládla uvoľnená dovolenková atmosféra.

So svadbami sa roztrhlo
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Instagram)

Druhú svadbu si mali počas uplynulého víkendu na Slovensku. Po civilnom obrade na úrade sa hostia presunuli do reštaurácie, kde pokračovala veselica. Novomanželia však zostali verní svojmu bezprostrednému štýlu a ani tentoraz sa nedržali tradičných svadobných pravidiel. Keďže súčasťou areálu bol bazén, dlho neváhali a spoločne sa išli počas oslavy osviežiť vo vode. Rovnako nenútene pristúpili aj k výberu oblečenia. Kristína mala tentoraz na sebe modré šaty, ktoré zladila ku manželovmu obleku. 

So svadbami sa roztrhlo
Zobraziť galériu (12)
 (Zdroj: Instagram)

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Viac o téme: SvadbaKristína MalachovskáVictor Ibara
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