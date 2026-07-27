Pátranie po chlapčekovi (3) trvá už DESAŤ hodín: Pomáha aj VRTUĽNÍK s termovíziou!

HUNCOVCE - V obci Huncovce prebieha rozsiahla pátracia akciu. Policajti pátrajú po 3-ročnom chlapčekovi, ktorý sa dnes, 27. júla, stratil v kukuričnom poli.
„Policajti v súčasnosti vykonávajú rozsiahlu pátraciu akciu v obci Huncovce po trojročnom chlapčekovi, ktorý sa v pondelok stratil v kukuričnom poli. Do pátrania sú nasadené policajné hliadky, príslušníci Hasičského a záchranného zboru a využívaný je aj policajný dron. Všetky dostupné sily a prostriedky smerujú k tomu, aby bol chlapček čo najskôr nájdený,“ uviedla polícia
"Obraciame sa aj na verejnosť. Ak ste spozorovali osamotené malé dieťa alebo máte akúkoľvek informáciu, ktorá by mohla pomôcť pri jeho vypátraní, bezodkladne kontaktujte políciu na čísle 158," uviedla polícia.
Polícia neskôr spresnila, že do pátracej akcie bol nasadený aj vrtuľník Leteckého útvaru Ministerstva vnútra SR vybavený termovíziou, Pátrací tím Východ, ako aj dobrovoľnícky kynologický tím Canislog Poprad.