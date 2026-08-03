Superstaristka Balúchová prežíva obrovskú bolesť: Zomrel jej milovaný otec Vladimír!

MALACKY - Speváčka a bývalá účastníčka speváckej súťaže SuperStar Barbora Balúchová prežíva najťažšie chvíle. Navždy sa rozlúčila so svojím otcom, ktorému venovala emotívny odkaz plný lásky, spomienok a bolesti.
Barbora Balúchová sa so svojimi fanúšikmi podelila o smutnú správu. Zomrel jej milovaný otec, ktorý bol podľa jej slov nielen rodičom, ale aj jej veľkou oporou, bezpečím a človekom, ku ktorému sa mohla vždy vrátiť. Bývalá Superstaristka a speváčka zverejnila na sociálnej sieti dojímavé slová, v ktorých priznala, že sa s jeho odchodom len ťažko zmieruje.
„Tatino môj, nechcem sa s Tebou rozlúčiť. Stále som verila, že ešte otvoríš oči. Stále som čakala, že sa na mňa usmeješ a prídeš domov. Verila som, že sa ešte spolu zasmejeme, objímeme a budeme pokračovať tam, kde nás život na chvíľu zastavil,“ napísala. Svojmu otcovi poďakovala za všetko, čo ju počas života naučil, za jeho lásku, rady aj podporu. Opísala ho ako človeka, ktorý pri nej vždy stál a bol jej pevným bodom. „Bol si mojou oporou, mojím bezpečím a človekom, ku ktorému som vzhliadala a vždy sa mohla vrátiť,“ uviedla so smútkom.
Veľmi silné puto mal podľa nej aj s jej synom. Pre vnuka nebol iba starým otcom, ale človekom, ktorý zohrával v jeho živote výnimočnú úlohu. „Najväčším šťastím bol pre Teba Tvoj jediný vnuk. Nebol si mu len dedkom – bol si mu druhým otcom, jeho hrdinom, najlepším kamarátom a človekom, ktorý tu preňho vždy bol,“ napísala Barbora. Najviac ju podľa vlastných slov trápi, že spolu nestihli uskutočniť všetky plány, ktoré mali. Medzi nimi bol aj jeden veľký sen jej otca. „Tento rok som Ti chcela konečne kúpiť Tvoj vysnívaný bavorák. Myslela som si, že času máme ešte dosť. Že ešte bude veľa spoločných dní, veľa smiechu a veľa chvíľ, ktoré spolu prežijeme,“ priznala.
Na záver mu poslala posledné vyznanie plné lásky. „Chýbaš mi viac, než dokážu vyjadriť slová. Navždy budeš môj PREZIDENTO, môj tatino. Ľúbim Ťa a budem Ťa ľúbiť navždy,“ odkázala svojmu otcovi, s ktorým sa naposledy rozlúči 6.augusta v v Malackách.
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