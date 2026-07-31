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Zdvihnutý prst pre majiteľov áut: Do platnosti vstupujú nové pravidlá, hrozia pokuty aj povinnosť odovzdať auto!

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Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
Matej Gažo Matej Gažo

BRATISLAVA – Slovenskí motoristi sa musia pripraviť na zásadné zmeny. Už v sobotu 1. augusta vstupujú do platnosti prísnejšie pravidlá pre povinné zmluvné poistenie (PZP). Cieľom nového zákona je radikálne znížiť počet nepoistených vozidiel na našich cestách. Ministerstvo vnútra SR štartuje veľkú čistku databáz, zavádza automatické pokuty aj nekompromisné vyraďovanie áut z evidencie.

Celý proces bude prebiehať v dvoch etapách. V prvej etape sa vyčistí databáza vozidiel od tých, ktoré sa už reálne nenachádzajú v cestnej premávke. MV bude v auguste posielať držiteľom alebo vlastníkom vozidiel, ktoré nemajú platné PZP dlhšie ako dva roky, oznámenie o tejto skutočnosti. Upozorní ich na povinnosť uzatvoriť poistenie a následky, ak tak nespravia. Oznámenie im doručí do elektronickej schránky na portáli Slovensko.sk alebo listom.

Dotknutí majitelia dostanú čas do 30. septembra 2026, aby situáciu vyriešili – teda auto poistili, predali, dočasne vyradili alebo upravili údaje v evidencii. Ak tak neurobia, v októbri štát všetky tieto vozidlá natrvalo vyradí z evidencie z úradnej moci. Rovnaký osud čaká aj autá, ktorým sa skončila lehota dočasného vyradenia pred viac ako 24 mesiacmi a ich majitelia nepodali žiadosť o zmenu.

Pokuty až do 900 eur a kontrola na STK

Od 1. októbra sa spúšťa druhá, systémová fázová zmena. Zavádza sa objektívna zodpovednosť držiteľa vozidla a kontrola poistenia bude plne automatizovaná. Ak vozidlo zostane bez platného PZP dlhšie ako 30 dní, systém automaticky vygeneruje pokutu v rozmedzí od 120 do 900 eur v závislosti od hmotnosti automobilu.

Ak majiteľ poistenie neuzavrie, rovnakú pokutu v dvojnásobnej výške dostane opakovane každých 150 dní. Pri rýchlej úhrade do 15 dní a súčasnom uzavretí PZP sa však pokuta môže znížiť až o dve tretiny.

Okrem toho bude platnosť poistenia od októbra novou podmienkou pri absolvovaní technickej a emisnej kontroly (STK a EK), bez ktorej auto neprejde. Hliadky polície budú zároveň pri bežnej kontrole na mieste zadržiavať osvedčenia o evidencii nepoistených vozidiel.

Zdvihnutý prst pre majiteľov
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 (Zdroj: TASR/Milan Kapusta)

Zákaz šoférovania aj povinnosť odovzdať auto

Vozidlo vyradené z evidencie stráca schválenie na prevádzku a nesmie vyraziť na cesty. Vodičovi, ktorý by na takomto aute napriek tomu jazdil, hrozí okrem finančnej sankcie aj odobratie vodičského preukazu a zákaz činnosti až na tri roky.

Po trvalom vyradení existujúceho osobného alebo nákladného auta do 3,5 tony je majiteľ zo zákona povinný odovzdať ho autorizovanému spracovateľovi starých vozidiel. Neplatné doklady a tabuľky s evidenčným číslom odoberie spracovateľ starých vozidiel pri prevzatí vozidla na druhotné spracovanie a o prevzatí vozidla vydá potvrdenie. Vozidlo nad 3,5 tony nepodlieha povinnosti odovzdať ho spracovateľovi na druhotné spracovanie. Neplatné doklady a tabuľky s evidenčným číslom je potrebné odovzdať na ktorýkoľvek dopravný inšpektorát.

Platnosť svojho poistenia si môžu motoristi preveriť priamo vo svojej poisťovni a od 1. augusta aj na oficiálnom špecializovanom webe nepoistenevozidlo.sk.

Viac o téme: PZPSTKPravidlá
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