Policajtov čakal ŠOK: V meste pobehovali NAHÉ ženy! FOTO Videli ich pri poliklinike aj na cintoríne

SEREĎ - Seredskí policajti riešili minulý týždeň v priebehu pár dní dva prípady, kedy sa na verejnosti prechádzala žena bez oblečenia. Upozornila na to trnavská krajská polícia a Mestská polícia Sereď.
Nahá žena pri poliklinike
V stredu (22. 7.) sa mala podľa zverejnených informácií prechádzať pri mestskej poliklinike 53-ročná polonahá žena. Oznámenie o jej pohybe pri detskom oddelení prijala Mestská polícia Sereď.
"Podozrivá osoba bola kamerou spozorovaná, ako vychádza z budovy polikliniky, je od pása dole nahá a idem smerom na Kuzmányho ulicu," približuje mestská polícia, ktorá ženu našla už oblečenú. "Nakoľko bolo podozrenie zo spáchania trestného činu výtržníctva, bola 53-ročná R. S. obmedzená na osobnej slobode," dodávajú mestskí policajti.
Prípad si následne prevzal poverený policajt Obvodného oddelenia PZ Sereď, ktorý ženu obvinil z prečinu výtržníctva. "Na základe rozhodnutia súdu policajti ženu eskortovali do výkonu väzby," uvádza trnavská krajská polícia.
Ďalšia nahá žena priamo na cintoríne
V nedeľu (26. 7.) podvečer sa podobný scenár odohral na seredskom cintoríne. Mestská polícia prijala od občana oznámenie o žene, ktorá sa úplne obnažená prechádza medzi hrobmi.
"Podozrivá osoba bola spozorovaná aj na kamerovom systéme, kde sa zistilo, že ide o 31-ročnú D. M., ktorá sa pohybovala po cintoríne a medzi hrobmi úplne nahá," opisujú mestskí policajti, ktorí ju po príchode na miesto obmedzili na osobnej slobode a eskortovali na Obvodné oddelenie Policajného zboru Sereď. Poverený policajt aj tento prípad rieši v súvislosti s trestným činom výtržníctva.