DRÁMA v Chorvátsku: Na cestách sa tvoria rozsiahle KOLÓNY, autá stoja aj 30 hodín! Ľuďom chýbajú toalety aj voda

ZÁHREB – Chorvátsko zažíva v týchto dňoch vrchol letnej dovolenkovej sezóny. Tisíce ľudí smerujú k moru za relaxom a schladením. Mnohé úseky chorvátskych ciest však zažívajú taký nápor, že sa tvoria kolóny dlhé aj niekoľko desiatok kilometrov. Na horúcich vozovkách a v rozpálených autách to môže byť premnohých turistov aj domácich doslova stresujúce. Ľuďom chýba základná hygiena aj toalety. Situácia je vážna, na niektorých úsekoch sa autá nepohnú z miesta aj celý deň.
Koncom minulého týždňa prišli z Chorvátska znepokojujúce správy. V nedeľu ráno 2. augusta sa už aj na Jadranskej magistrále smerom na Karasovići, prechod do Čiernej Hory (Debeli Brijeg), tvorili rozsiahle kolóny. Autá v nich mali stáť najmenej 10 hodín, píše Danas.
"Je tu čistý chaos. Kolóna smerom na Čiernu Horu je dlhá 25 kilometrov. Pravý jazdný pruh je úplne zablokovaný vozidlami zo Švajčiarska, Nemecka aj Talianska. Je to strašné, trvá to už dva dni," hovorí obyvateľ neďalekého Gruda v Konavliach.
Ponúka vodu aj vlastnú toaletu
Ako dodal, niektoré vozidlá čakajú v kolóne už viac ako deň. "My domáci sa ani nevieme dostať autom domov. Nič sa s tým nedá robiť. Dnes som vstal o 5 ráno, aby som ľuďom v kolóne dal aspoň nejakú vodu a ponúkol som im aj toaletu. Čakajú tu vyše 30 hodín. Ďakujú mi so slzami v očiach. Mnohé rodiny sú s malými deťmi a nikde nablízku nie je ani záchod," dodal sklamane.
V kolónach sú väčšinou Kosovčania, ktorí pracujú práve v Taliansku. Teraz sa sem hrnú vo veľkých húfoch, pretože tam začína obdobie sviatkov Ferragosto, počas ktorého chodia ľudia poväčšine na dovolenky.
Problém v doprave
Podľa experta a stavebného inžiniera, ktorý projektuje mosty a diaľnice, je podobná situácia s nadmerným turizmom aj v Španielsku, ale tam postavili tri jazdné pruhy a všade dali obmedzenie rýchlosti. "Autá sa síce presúvajú v kolónach pomaly, ale nikde nestoja, ako tu," hovorí.
Starosta obce Konavle Božo Lasić zriadil Štáb civilnej ochrany. Informujú o tom Dubrovnícke denníky. Doprava je na tomto úseku doslova paralyzovaná a preto žiada všetky kompetentné inštitúcie, aby urýchlene prijali opatrenia.
Hlavnou príčinou kilometrových radov je hraničný priechod Debeli Brijeg na čiernohorskej strane hranice, informuje 24 ur. Tam sa vstupná hraničná kontrola vykonáva oveľa pomalšie, a preto sa kolóny vozidiel napojili na chorvátsky hraničný priechod a následne sa upchali cesty okolo celého mesta.