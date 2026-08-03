Zlodeji využívajú každú nepozornosť! Polícia radí, ako si ochrániť cennosti: Najrizikovejšie sú TIETO miesta

BRATISLAVA - Najrizikovejšími miestami pre krádež zo zaparkovaného auta bývajú kúpaliská alebo festivaly. Zlodeji totiž počítajú s tým, že sa majiteľ vozidla vzdialil na dlhšiu dobu. Na sociálnej sieti na to vo videu upozornil riaditeľ odboru kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru Attila Zajonc.
„V aute by sme nemali nechávať nič viditeľné, to znamená žiadnu kabelku, batoh, mobilný telefón, dokonca ani nabíjačku, pretože aj takáto drobnosť môže zlodejov prilákať,“ uviedol Zajonc. Ako doplnil, v prípade, že vodiči na aute prevážajú bicykle, mali by ich mať riadne uzamknuté, aby tak sťažili prípadnú krádež.
Polícia upozorňuje i na bezpečnosť na samotných podujatiach alebo kúpaliskách. Zajonc poukázal, že mnoho festivalov dnes funguje už bez hotovosti. Doklady podľa neho treba nosiť pri tele, napríklad v prednom vrecku. Vyhnúť sa naopak treba ruksakom a batohom noseným na chrbte, pri ktorých človek nemusí mať pod kontrolou svoje osobné veci.
Upozornil aj na to, že nie je dobrý nápad si cennosti na kúpaliskách zakryť uterákom a odísť do bazéna. „Na každom modernom kúpalisku sa momentálne nachádzajú skrinky, kde si je možné tieto cennosti zabezpečiť ochranným kódom,“ poukázal. V prípade krádeže je podľa Zajonca potrebné konať rýchlo. Pri odcudzení platobnej karty ju treba ihneď zablokovať. Krádež treba ohlásiť na polícii.