MIMORIADNE Najhoršie obavy na Dunaji sa oficiálne potvrdili! Úrady prijali OKAMŽITÉ opatrenie

(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky )
BRATISLAVA - Lodná doprava na Dunaji bude dočasne pozastavená od 12.00 do 14.00 h. Dôvodom je bezpečný prevoz munície, ktorá sa v Dunaji objavila po poklese hladiny. Na sociálnej sieti o tom informovala polícia.
„Toto opatrenie je prijaté s cieľom zabezpečiť maximálnu bezpečnosť všetkých účastníkov plavebnej prevádzky aj zasahujúcich zložiek,“ uviedla polícia. Zároveň prosí všetkých prevádzkovateľov plavidiel, ako aj verejnosť, aby rešpektovali pokyny príslušníkov Policajného zboru a ostatných zasahujúcich zložiek.
(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky )
Pokles hladiny Dunaja v obci Virt v okrese Komárno odhalil v nedeľu (2. 8.) neznámy predmet, pravdepodobne muníciu z druhej svetovej vojny.
(Zdroj: Facebook/Polícia Slovenskej republiky )