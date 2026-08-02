MIMORIADNE Pri Očovej havarovalo lietadlo: Nikto neprežil, medzi obeťami je aj dieťa! Prvé FOTO z miesta TRAGÉDIE

OČOVÁ - V katastri obce Očová došlo v nedeľu k tragickej nehode, pri ktorej havarovalo malé lietadlo. Na palube sa v čase pádu nachádzali tri osoby, nikto neprežil.
Ako upozornil web noviny.sk, malé lietadlo dopadlo priamo do areálu jednej z miestnych firiem. Predbežné zistenia naznačujú, že išlo o vyhliadkový let. Podľa prvých informácií mali pád lietadla predchádzať dramatické okamihy vo vzduchu. Svedkovia udalosti uviedli, že sa z lietadla náhle začal valiť hustý čierny dym. Krátko na to sa lietadlo zrútilo.
Na miesto smerovali všetky záchranné zložky. "Dnes v popoludňajších hodinách došlo v Očovej k tragickej udalosti. Pri páde malého lietadla prišli podľa doposiaľ potvrdených informácií o život tri osoby," potvrdila polícia.
Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa.
"Na mieste naďalej zasahujú všetky záchranné zložky a prebiehajú procesné úkony smerujúce k objasneniu príčin a okolností tejto tragickej udalosti. S ohľadom na citlivosť prípadu, ako aj prebiehajúce vyšetrovanie, nie je v súčasnosti možné poskytnúť bližšie informácie," dodala polícia.