Vietor v Grécku konečne ustúpil: Do boja s ničivými požiarmi sa už zapojili aj lietadlá

ATÉNY - Hasičské lietadlá v Grécku sa v pondelok po zlepšení poveternostných podmienok pridali k stovkám hasičov bojujúcich s niekoľkými požiarmi v krajine, ktoré si už vyžiadali päť obetí na životoch. Pre agentúru AFP to uviedol hasičský zbor.
„Dnes čelíme trom náročným frontom: Psatha, Kryo Pigadi a Kandyli,“ povedal hovorca hasičov s odkazom na oblasti 45 až 70 kilometrov západne od Atén. Miernejší vietor umožnil v pondelok skoro ráno obnoviť letecké hasičské operácie. V uplynulých dňoch dosahoval vietor rýchlosť 80 kilometrov za hodinu. K deviatim vrtuľníkom a približne 450 hasičom bojujúcim s plameňmi v regiónoch Boiótia a Atika sa pridalo deväť lietadiel.
Úrady v pondelok ráno nariadili nové evakuácie v obciach neďaleko Kandyli, uviedla grécka agentúra pre civilnú ochranu. „Boj s požiarmi nie je vyrovnaný,“ povedal v pondelok pre televíziu ERTNews námestník ministra pre civilnú ochranu a klimatickú krízu. Dva hasičské vrtuľníky sa v nedeľu zrazili v oblasti Psatha západne od gréckej metropoly Atény. Dvojčlennú posádku jedného z nich - Gréka a Brita - sa podarilo zachrániť, ďalší Grék a Dán na palube druhého stroja prišli o život, pripomína AFP.
Premiér Kyriakos Mitsotakis varoval, že Grécko čakajú „nesmierne ťažké“ dni, keďže vysoké teploty a sucho naďalej podnecujú šírenie plameňov. Analýzy európskej klimatickej služby Copernicus uvádzajú, za uplynulý týždeň zhorelo viac ako 12.000 hektárov lesov a poľnohospodárskej pôdy. Zatiaľ čo je turistická sezóna v plnom prúde, úrady varovali, že riziko lesných požiarov zostane v pondelok „veľmi vysoké“. Grécko, podobne ako veľká časť Stredomoria, čelí čoraz častejším a intenzívnejším lesným požiarom, ktoré vedci spájajú so zmenou klímy.