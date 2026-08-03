Varovanie pre tisíce Slovákov: Najznámejší elektropredajca čelí masívnemu útoku, dôverčivosť vás môže stať stovky eur!

BRATISLAVA – Na slovenskom internete sa opäť rozmohla nebezpečná vlna kybernetických podvodov. Najznámejší obchod s elektronikou varuje svojich zákazníkov pred masívnym výskytom podvodných e-mailov a správ. Útočníci sa snažia zneužiť dôveru k známej značke a vytiahnuť zo Slovákov citlivé údaje či peniaze z účtu. Ak vám dorazí nečakaná správa o výhre alebo výhodnom poukaze, oplatí sa spozornieť!
Najnovšia vlna tzv. phishingu je mimoriadne rafinovaná. Útočníci dokážu takmer dokonale skopírovať grafiku, logá aj celkový štýl komunikácie známeho elektropredajcu Alza. Správy na prvý pohľad pôsobia ako oficiálne upozornenie na problém s objednávkou, výhru v súťaži či ponuku na "mimoriadne výhodné" darčekové poukážky.
Často sa objavujú aj inzeráty na rôznych bazárových portáloch. Podvodníci v nich ponúkajú sľubné sľuby a výhodné nákupné poukazy. Akonáhle im však neopatrný zákazník pošle peniaze na účet, podvodník okamžite preruší kontakt a sľúbený kód či poukážku obeť nikdy neuvidí.
Na toto si dajte pozor!
Podvodné správy sa snažia vo väčšine prípadov vyvolať pocit naliehavosti ("Kliknite ihneď", "Overte svoj účet do 24 hodín") alebo ponúkajú nerealistické výhody. Predajca dôrazne upozorňuje na hlavné varovné signály.
- Adresa odosielateľa: Pozorne si skontrolujte e-mailovú adresu odesielateľa, nielen zobrazené meno. Podvodné adresy obsahujú nenápadné preklepy či iné domény.
- Nebezpečné odkazy: Pred kliknutím najeďte kurzorom myši na odkaz. Ak adresa nesmeruje na oficiálny web obchodu, okamžite správu vymažte.
- Žiadosti o citlivé údaje: Seriózny predajca od vás nikdy nebude vyžadovať heslá, prístupové údaje k bankovníctvu ani číslá platobných kariet prostredníctvom e-mailu.
Pokiaľ vám podozrivá správa pristane v schránke, najlepšie je na ňu vôbec nereagovať a okamžite ju odstrániť.