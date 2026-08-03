Posledné MRAZIVÉ chvíle na palube: Leteckú nočnú MORU v Očovej ťažko popísať, miesto navštívil aj minister!

OČOVÁ - To, čo malo byť nezabudnuteľným zážitkom, sa skončilo jednou z najtragickejších leteckých nehôd posledných dní. Pri nedeľňajšom páde malého lietadla v Očovej prišli o život všetci traja ľudia na palube – skúsený pilot, otec a jeho len štvorročný syn. Miesto tragédie je zároveň rodným miestom jedného z ministrov súčasnej vlády, ktorý sa na dôsledky tragédie prišiel pozrieť osobne.
Lietadlo sa zrútilo v nedeľu popoludní v katastri obce Očová a po dopade začalo horieť. Podľa prvotných informácií zahynuli pri nehode všetci členovia posádky. Nové informácie priniesol Nový Čas, podľa ktorého boli obeťami 48-ročný pilot Dušan, 38-ročný Filip a jeho štvorročný syn Martinko.
Podľa informácií denníka malo lietadlo začať horieť ešte vo vzduchu vo výške približne 30 metrov nad zemou. Následne sa zrútilo do areálu miestneho družstva, kde ho zachvátili plamene a horelo ďalej.
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"Napriek okamžitému zásahu všetkých záchranných zložiek utrpeli všetci členovia posádky zranenia nezlučiteľné so životom. Medzi obeťami je 48-ročný pilot, 38-ročný muž a maloleté dieťa," uviedla banskobystrická krajská polícia.
Vyšetrovanie okolností tragédie naďalej pokračuje. Polícia zdôraznila, že vzhľadom na citlivosť prípadu a prebiehajúce vyšetrovanie zatiaľ nebude poskytovať ďalšie podrobnosti.
Prišiel aj minister a zároveň bývalý starosta Očovej
Na miesto nešťastia prišiel aj minister cestovného ruchu a športu Rudolf Huliak, ktorý pochádza z Očovej a v minulosti bol starostom obce. Prítomný bol aj súčasný starosta Peter Sámeľ.
"Bol to vyhliadkový let. Ani jeden člen posádky nebol od nás z obce," uviedol starosta Sámeľ.
Smutná rozlúčka s pilotom
Tragédia zasiahla aj leteckú komunitu. Na sociálnej sieti sa s pilotom Dušanom emotívne rozlúčil jeho kamarát a pilot Milan Paprčka. "Lietanie nám pilotom prináša obrovskú radosť, ale občas aj veľký žiaľ. Dnes pri pilotovaní lietadla v Očovej zahynul môj kamarát a veľmi dobrý človek Duško," napísal.
Vo svojom príspevku spomínal na Dušana ako na človeka, ktorého si nepamätá bez úsmevu.
"Neviem, či som ho niekedy videl bez úsmevu na tvári. Nepamätám si ho v zlej nálade. Naposledy sme sa rozprávali len včera. Bol s dcérou skákať a žartovali sme, akí sme už starci, keď máme dospelé deti. A dnes… takáto tragédia. Chcem týmto vyjadriť úprimnú sústrasť Dušanovej rodine, blízkym aj pozostalým ostatných obetí tejto nehody. Duško, budeš leteckému svetu veľmi chýbať. A nielen jemu. Prajem ti pekný let," odkázal.
Podľa medializovaných informácií pôsobil Dušan v minulosti aj ako vojak. Okolnosti, ktoré viedli k tragickému pádu lietadla, budú predmetom ďalšieho vyšetrovania.