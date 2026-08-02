Ešte horšie, ako sme čakali: Najnovšie modely predpovedajú totálne PEKLO! Teploty dosiahnu v TENTO deň 42 stupňov

BRATISLAVA - Ak vám doteraz bolo teplo a mysleli ste si, že horšie to snáď už ani nemôže byť, máme pre vás zlé správy. Podľa najnovších predpovedných modelov sa ukazuje, že teploty ešte porastú. Vrchol by mali dosiahnuť v stredu, keď na budú na niektorých miestach atakovať hranicu 42 stupňov.
Prvá augustová štyridsiatka padla v sobotu. V obci Štrkovec na juhu Banskobystrického kraja namerali neuveriteľných +40,2 °C. V nedeľu prišla veľmi mierna úlava, za ktorú môže rozpadajúci sa studený front.
V pondelok však majú horúčavy udrieť silnejšie.Ako uvádza portál imeteo, najnovšie výpočty však naznačujú, že extrémne teploty budú ešte výraznejšie, ako sa pôvodne očakávalo. Pôvodne sa očakávalo, že teploty iba ojedinele prekročia hranicu +40 °C a maximálne vystúpia na +41 °C. To už však neplatí. Najnovšie výpočty totiž naznačujú, že v stredu by mohlo byť miestami až +42 °C. vysoké teploty by mali pretrvať minimálne do konca týždňa.