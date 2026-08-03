Dvojníčka Vlhovej vytrela všetkým zrak: Sestra farmárky Lucy vyhrala Svetový pohár! Ostrý odkaz zväzu

BRATISLAVA - Pamätáte si ženu, ktorú si fanúšikovia v Taliansku mýlili s Petrou Vlhovou? Sestra známej farmárky Lucy Michaličkovej, Zuzana Michaličková, opäť púta pozornosť. Tentoraz však nie pre svoju podobu so slovenskou lyžiarskou hviezdou, ale pre obrovský športový úspech.
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Slovenská triatlonistka totiž zaznamenala fantastický triumf, keď v nedeľňajších pretekoch Svetového pohára v brazílskom Riu de Janeiro nenašla premožiteľku. Keď sa pred časom objavili zábery Zuzany v zahraničí, mnohí fanúšikovia zostali zmätení. Jej výrazná podobnosť s Petrou Vlhovou vyvolala množstvo reakcií a práve vďaka tomu sa o nej dozvedela širšia verejnosť.
Teraz však ukázala, že nepotrebuje byť s nikým porovnávaná. Svoj vlastný športový príbeh napísala priamo na trati. Jej triumf okamžite potešil aj jej sestru Lucy, ktorá neskrývala obrovskú hrdosť. „Ona to vyhrala," napísala dojatá a hrdá sestra. Zároveň však otvorila aj tému, ktorá podľa nej dlhodobo trápi nielen jej sestru, ale aj ďalších slovenských športovcov.
Lucy, ktorú diváci poznajú z reality šou Farma či Ruža pre nevestu, pripomenula, že za takýmto výsledkom nie je žiadna náhoda ani skratka. Za úspechom Zuzany podľa nej stoja roky tvrdej práce, obrovská disciplína a najmä ľudia, ktorí pri nej stáli od začiatku. „Výsledky sa nedajú vybaviť. Tie sa musia odpracovať,“ odkázala.
Podľa Lucy si jej sestra musela cestu medzi svetovú špičku vybojovať sama. Za úspechom vidí najmä Zuzaninu vytrvalosť a podporu rodiny, ktorá jej počas rokov pomáhala zvládať náročnú športovú cestu. A práve tu prišli aj ostré slová smerom k slovenskému triatlonovému zväzu. Blondínka tvrdí, že za víťazstvom jej sestry nestojí systémová pomoc zväzu, ale predovšetkým samotná Zuzana, jej rodina a ľudia okolo nej. Podľa jej slov museli často riešiť veci, ktoré by podľa nej nemali zostať iba na pleciach športovca a jeho najbližších.
Cestovanie, príprava či fungovanie na vrcholovej úrovni si podľa nej vyžadovali množstvo obetí. Namiesto pocitu podpory mala mať rodina často pocit, že bojuje sama. „Toto víťazstvo je zásluha Zuzany a ľudí, ktorí jej verili a stáli pri nej,“ naznačila Lucy.
Jej slová vyvolali pozornosť najmä preto, že prišli v momente, keď mala slovenská športovkyňa dôvod na veľkú oslavu. Namiesto obyčajného gratulovania tak otvorila aj otázku, akú podporu dostávajú slovenské talenty na ceste za veľkými úspechmi.
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