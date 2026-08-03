Poplach v slovenskej obci: Zákaz jesť domáce ovocie a zeleninu! Chemický postrek zničil úrodu a straší ľudí

KAMENNÁ PORUBA – Obyvatelia obce Kamenná Poruba v žilinskom okrese sú v šoku. Vedenie obce vydalo naliehavú výzvu, aby ľudia až do odvolania absolútne nekonzumovali žiadne čerstvé ovocie ani zeleninu zo svojich záhrad a polí. Dôvodom je nebezpečný chemický postrek, ktorý mal zasiahnuť obytnú zónu a spôsobiť plošné žltnutie a usychanie rastlín.
Mimoriadne varovanie sa týka najmä hornej časti obce smerom od Rajca (ulice Hranice, časť Diely a široké okolie). Samospráva prostredníctvom oficiálneho oznámenia požiadala občanov o okamžitú obozretnosť.
"Vážení občania, týmto vás vyzývame, aby ste do odvolania nekonzumovali akékoľvek čerstvé ovocie a zeleninu pochádzajúce zo záhrad a polí. Dôvodom tohto opatrenia je postrek v časti od Rajca. Zasiahnuté časti začínajú žltnúť," uviedla obec na sociálnej sieti.
Podľa predbežných informácií z Agroregiónu Rajec mal byť poľnohospodársky postrek prevádzaný v utorok podvečer. Vedenie obce však bolo o probléme informované až v nedeľu popoludní. O presnom zložení látky a rozsahu zasiahnutého územia majú kompetentní rokovať na obecnom úrade v pondelok.
Hnev a strach obyvateľov: Kŕmili sme deti jahodami!
Správa vyvolala medzi miestnymi obyvateľmi obrovskú vlnu rozhorčenia, hnevu a obáv o zdravie. Viacerí poukazujú na to, že biele fľaky, uschnuté listy na stromoch a spálenú zeleninu pozorovali vo svojich dvoroch už niekoľko dní pred oficiálnym vyhlásením.
"Je dosť smutné, že nikoho nenapadlo o tom informovať skôr. Od štvrtka sme videli tie fľaky na všetkom, čo máme na dvoroch. Kŕmime deti jahodami, ľudia majú pozavárané... Snáď z toho nebudú nejaké zdravotné komplikácie," napísala zhrozená obyvateľka Alžbeta.
Ďalší obyvatelia sa pridávajú s podobnými skúsenosťami. "Náš strom hrušky má uschnuté skoro všetky listy. Na kríkoch paradajok sú samé biele fľaky," posťažovala sa Zuzana. Podľa viacerých dedinčanov sa zasiahnutá zóna nenachádza len na hornom konci, ale aj v širšom okolí, napríklad v blízkosti miestnej kaplnky.
Medzi ľuďmi sa okamžite začalo špekulovať, ako mohol postrek zasiahnuť tak veľké územie obytnej zóny. Kým niektorí miestni predpokladajú, že išlo o tzv. desikáciu (bežný postrek používaný pred žatvou na rýchle vysušenie plodín), ktorú do záhrad zaniesol prúdiaci chladný vzduch či vietor, iní neskrývajú podozrenie z pochybenia pri aplikácii.
Zástupcovia obce prísľúbili, že po pondelkovom stretnutí s poľnohospodármi poskytnú detailnejšie informácie o tom, aká látka bola použitá a aké budú ďalšie kroky k zaisteniu bezpečnosti obyvateľov.