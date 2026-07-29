MIMORIADNE Exministerka Kolíková skončila NA POLÍCII: Prečo sa tam uprostred leta ocitla?

BRATISLAVA - Opozičná poslankyňa a bývalá ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (SaS) skončila na polícii. Čo tam robila? Ukázalo sa, že tam bola vypovedať. Po skončení výsluchu ostro zaútočila na riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) Pavla Gašpara, ktorého obvinila zo zneužívania postavenia na politický boj. Tvrdí, že vyšetrovanie súvisiace s údajným vyzradením utajovaných skutočností je pokusom o jej zastrašenie.
Kolíková o svojej účasti na policajnom výsluchu informovala prostredníctvom sociálnej siete. Podľa jej slov ide o dôsledok kritiky, ktorú dlhodobo smeruje na vedenie Slovenskej informačnej služby. "Mám za sebou výsluch na polícii. Riaditeľ Slovenskej informačnej služby už zjavne úplne rezignoval na svoje poslanie a jediné, čomu sa venuje, je politický súboj," uviedla poslankyňa.
Podľa nej sa riaditeľovi SIS nepáči, že verejne a vecne poukazuje na fungovanie tajnej služby. Tvrdí, že práve preto voči nej smerujú kroky súvisiace s podozrením z vyzradenia utajovaných skutočností.
Tvrdí, že ide o zastrašovanie
Kolíková odmieta, že by sa dopustila akéhokoľvek protiprávneho konania. Obvinenia označila za vykonštruované a celý postup považuje za formu nátlaku voči opozičnej političke.
"Tvrdo a vecne kritizujem kroky vedenia SIS a to sa riaditeľovi P. Gašparovi zjavne nepáči. Skúšajú ma zastrašiť, tentokrát cez údajné vyzradenie utajovaných skutočností, čo je samozrejme nezmysel," napísala.
Zároveň dodala, že konanie vedenia tajnej služby podľa nej prekračuje rámec bežného výkonu funkcie. "Toto konanie vedenia SIS považujem za jasnú šikanu a zastrašovanie mňa ako opozičnej poslankyne, ktorá upozorňuje na prešľapy riaditeľa SIS," uviedla.
Odkaz šéfovi SIS
Na záver svojho vyjadrenia adresovala Pavlovi Gašparovi výzvu, aby sa podľa nej venoval prioritne bezpečnostným hrozbám, ktorým Slovensko čelí. "Riaditeľ SIS by mal venovať svoju pozornosť našej bezpečnosti, osobitne hrozbám z Ruska, a nie politickému súboju a šikane opozície," odkázala Kolíková.
K prípadu sa zatiaľ Slovenská informačná služba ani jej riaditeľ Pavol Gašpar verejne nevyjadrili.