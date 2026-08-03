Finálny výpredaj v DECODOME

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
V predajniach po celom Slovensku sa už v najbližších dňoch uskutoční finálny výpredaj nábytku DECODOM. Zákazníci si tak môžu vybrať so širokého výberu kuchýň, obývacích zostáv, sedačiek či veľa iného zaujímavého nábytku, ktorý je vystavený priamo v predajniach tejto spoločnosti.
Na všetok nábytok na predajniach sa bude vzťahovať celoplošná zľava 30% z ich pôvodnej ceny. Nábytok je v obmedzenom počte a vzťahuje sa len na vystavené kusy.
Výpredaj sa uskutoční v dňoch od utorka 04.08.2026 až piatok 07.08.2026 v nasledovných mestách:
- Bratislavská 31, Nitra
- Lamačská cesta 1C, Bratislava Tesco Lamač
- Galvaniho 16, Bratislava
- Vysokoškolákov 52, Žilina OC Dubeň
- Belá 7780, Trenčín Living Box
- Pri prachárni 4, Košice – Cassovia
- Rusínska 9, Prešov
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