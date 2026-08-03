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Podráždený Matovič po sexuálnom ŠKANDÁLE jeho exposlanca označil kritikov za prasce! Zareagoval už aj ŽILINKA

Matovičova reakcia na seba nenechala dlho čakať. Zobraziť galériu (5)
Matovičova reakcia na seba nenechala dlho čakať. (Zdroj: Facebook/Igor Matovic, gettyimages.com, Topky/Ján Zemiar, TASR/Maroš Herc)
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BRATISLAVA - Verejnosť počas víkendu rozrušil škandál okolo jedného z exposlancov Národnej rady. V minulom volebnom období sa totiž prezentoval práve vo farbách vládneho OĽaNO a jeho aktuálne skutky už odsúdil aj bývalý premiér a šéf strany. Popritom si však verbálne odpľul nad niektorými svojimi kolegami z parlamentu a štipľavý slovník opäť nechýbal.

Na prípad ako prví upozornili českí reportéri zo CNN Prima News. Ide o to, že bývalý 28-ročný poslanec z klubu OĽaNO mal byť vo vedomí, že si píše s menej ako 15-ročnými dievčatami z Českej republiky. Skutočnosť bola taká, že sa stal obeťou kybernetických lovcov predátorov, ktorí ho nachytali a za maloleté dievčatá sa len vydávali.

Aktualizované 10:04

Prípadu už náležitú pozornosť venuje aj Generálna prokuratúra SR na čele s Matošom Žilinkom, kde sa už koná ex offo.

 
 

Bývalý poslanec dokonca posielal osobám polonáhé fotografie a tiež žiadal od protistrany podobné zábery. Do centra pozornosti sa dostala konverzácia s osobou, ktorá sa vydávala za 14-ročné dievča. Išlo však o študenta, ktorý písal diplomovú prácu o sexuálnych predátoroch a na poslanca natrafil len úplnou náhodou. "Ozval sa zhruba päť minút po zverejnení príspevku, kde sme písali len to, že sme tu noví a hľadáme kamarátov," povedal lovec pre CNN Prima News. "Neviem o ničom takom, majte sa, dovidenia," povedal slovenským novinárom v telefóne poslanec a okamžite zložil. Následne poslal dlhú SMS správu o tom, že má právo na súkromie.

Medzinárodný škandál sa dostal na takú úroveň, že sa k predmetnému konaniu najskôr pre správy formálne vyjadril sám Matovič, no neskôr poriadne pritvrdil. Hlavne po tom, keď videl reakcie na slovenskej politickej scéne.

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Bittó Cigániková vraj vie, o koho ide

Jednou z prvých poslankýň parlamentu, ktorá sa k prípadu vyjadrila, je pomerne čerstvo z SaS vylúčená a nezaradená Jana Bittó Cigániková. Celú situáciu vníma ako vážnu kauzu. "Po Jánovi Herákovi je to teda už druhý poslanec tohto hnutia, ktorý čelí podobným obvineniam," povedala Cigániková s tým, že podľa jej informácií vraj vie o koho ide. "Ak už sa druhý tvoj poslanec ocitne v podobne závažnej kauze týkajúce sa maloletých, nestačí si umyť ruky a tváriť sa, že sa ťa to netýka," udrela si do expremiéra Bittó Cigániková.

Podráždený Matovič po sexuálnom
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Janka Bittó Cigániková)

Situáciu nenechala len tak ani poslankyňa Hlasu-SD Paula Puškárová, ktorá upozorňuje na to, že ako matka si vraj uvedomuje, akým rizikám na internete dnes čelia deti a mladí ľudia. "O to znepokojivejšie sú informácie, na ktoré verejne upozornila Jana Bittó Cigániková," dodala. "Kto sa zastane dievčat, ktoré sa mohli stať terčom nevhodného správania? Kto prevezme morálnu a politickú zodpovednosť, ak sa tieto informácie potvrdia?" pýta sa Puškárová.

Podráždený Matovič po sexuálnom
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Paula Puškárová)

Zakvíkali ste ako prasce, reagoval na kritikov Matovič

Statusy kolegýň Matovičovi neušli, a tak pritvrdil. Zvolil dokonca ostrý slovník. "Prasce zakvíkali," začal líder Hnuntia Slovensko (predtým OĽaNO, pozn. red.). "Parlamentné radodajky, o ktorých je verejne známe, že sa do politiky dostali “cez posteľ predsedu strany”a pripité vlezú do postele aj dnes komukoľvek. Okrem toho buzik, ktorý si to rovnako “zaslúžil” u svojho predsedu. A tak čakám, či sa zapojí aj ten s prasačou hlavou, ktorý si chodil užívať s neplnoletými dievčatami z Čistého dňa. Moralizovať môžu ľudia. Prasce nech kvíkajú," nasadil najtvrdšie slová šéf hnutia a neskôr sa k téme vyjadril aj v pravidelnom nedeľnom vysielaní na sociálnej sieti.

Podráždený Matovič po sexuálnom
Zobraziť galériu (5)
 (Zdroj: Facebook/Igor Matovic)

Zároveň však odsúdil konanie exposlanca. "Správať sa ako úchyl nie je normálne. On sa podľa toho, čo zverejnené bolo, správal ako úchyl. Vypisovať takéto sprostosti s vedomím, že si píšem so 14-ročným dievčaťom nie je hodné dospelého človeka," reagoval Matovič vo vysielaní.

Chlapčúrik a radodajky z parlamentu tu budú moralizovať? Pýta sa šéf hnutia

"Odsudzujem akékoľvek nemorálne správanie, čo bolo aj v tomto prípade, myslím si, že aj nezákonné," dodal Matovič, no opäť sa pustil do kolegov. "My s ním viac rokov nemáme absolútne žiadny styk. Mal skôr bližšie k inej opozičnej strane, ktorý vznikla takým nejakým odchodom niektorých ľudí od nás," pokračuje Matovič s tým, že ak ich niekto označuje za "stranu pedofilov", sú to vraj "debiliny". Zopakoval, že podľa tejto logiky nezodpovedá ani za kroky Alojza Hlinu, Eduarda Hegera, Jaroslava Naďa či iných odídencov.

"Najväčšími moralistami sú paničky z parlamentu, o ktorých každý vie, že sú to také radodajky a že do parlamentu a do politiky sa dostali tým, že si to odrobili v posteli predsedu svojej politickej strany, keď to poviem takto slušne. Potom tam je vyjadrenie od chlapčúrika, ktorý si to odrobil v posteli predsedu svojej politickej strany. Mne je z toho na blivajz, ale jednoducho takíto ľudia tu budú moralizovať?" spýtal sa verejne na strime ešte Matovič.

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