Keď čipka nie je sexi... ale že vôbec: Jessie J po rozchode na pódiu energická, no dogabaná

VEĽKÁ BRITÁNIA - Len pred niekoľkými týždňami fanúšikom oznámila koniec vzťahu s partnerom Chananom Colmanom, s ktorým má syna Sky. Napriek náročnému obdobiu však Jessie J dokázala jediné – že na pódiu je stále vo svojej koži. Na sobotňajšom vystúpení na festivale Brighton & Hove Pride predviedla energickú šou a všetky pohľady strhla najmä svojím výrazným outfitom.
Britská speváčka Jessie J stavila na odvážny celočierny styling. Na pódium vyšla v priesvitnom čiernom čipkovanom body, cez ktorý mala čierne tričko s výraznou grafikou astronautskej prilby. Celý outfit doplnila vysokými čiernymi čižmami, masívnou zlatou retiazkou a veľkými zlatými kruhovými náušnicami, ktoré sa stali neprehliadnuteľným detailom jej vzhľadu. Práve kontrast medzi tmavým outfitom a výraznými zlatými doplnkami dodal jej vystúpeniu rockový nádych.
Koncert v Brightone prišiel len krátko po tom, čo Jessie J verejne potvrdila rozchod s bývalým basketbalistom Chananom Colmanom. Speváčka prezradila, že ich romantický vzťah sa skončil už pred časom, no rozhodli sa o tom hovoriť až neskôr. Zdôraznila pritom, že ich spoločnou prioritou zostáva syn Sky a že chcú naďalej fungovať ako priatelia a rodičia.
Práve preto mnohí fanúšikovia vnímali jej vystúpenie ako symbolický návrat. Na pódiu totiž nepôsobila zlomeným dojmom. Naopak – rozdávala úsmevy, komunikovala s publikom a s typickou energiou spievala svoje najväčšie hity. Namiesto toho, aby po rozchode zmizla z očí verejnosti, Jessie J urobila presný opak. V odvážnom čiernom outfite, ozdobenom výraznými zlatými šperkmi, predviedla sebavedomé vystúpenie a ukázala, že aj po osobných otrasoch dokáže ovládnuť pódium s rovnakou silou ako vždy.
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