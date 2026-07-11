Chaos na nemeckej železnici: Požiar ochromil vyťaženú trať, polícia vyšetruje možnú sabotáž

BERLÍN - V piatok ochromil železničnú dopravu na jednej z najvyťaženejších tratí medzi nemeckými mestami Düsseldorf a Kolín nad Rýnom požiar. Orgány ho vyšetrujú ako možnú sabotáž, informuje o tom agentúra DPA.
Podľa bezpečnostných zdrojov je nepravdepodobné, že požiar spôsobila technická porucha. Oheň vypukol na dvoch miestach pri mestách Langenfeld a Leverkusen. Hasiči plamene uhasili, oheň však poškodil viaceré signalizačné káble, čo si vyžiadalo prerušenie prevádzky na dotknutom úseku. Prípad prevzala bezpečnostná zložka polície v Kolíne nad Rýnom, ktorá preveruje, či bol požiar založený úmyselne.
Železničná doprava zostala narušená aj v sobotu. Cestujúci musia naďalej počítať s odklonmi vlakov, meškaniami aj rušením niektorých regionálnych a diaľkových spojov. Hovorca štátneho železničného dopravcu Deutsche Bahn uviedol, že opravy potrvajú minimálne do sobotňajšieho popoludnia. „Naši odborníci pracujú na odstránení škôd čo najrýchlejšie,“ dodal.