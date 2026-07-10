Katastrofálny požiar v Zlíne: VIDEO Hrozivé slová svedkov! Škody idú do stoviek miliónov

ZLÍN - Rozsiahly požiar v bývalom Baťovom areáli vo Zlíne zničil jednu z jeho dominantných budov. Oheň pripravil viaceré firmy o majetok za stovky miliónov českých korún a svedkovia hovoria o dramatických okamihoch tesne pred zrútením objektu.
Rozsiahly požiar, ktorý zachvátil budovu č. 34 v bývalom Baťovom areáli vo Zlíne, patrí k najväčším priemyselným požiarom v regióne za posledné roky. Plamene zničili významnú časť historického objektu, ktorý sa počas zásahu hasičov postupne zrútil. Okrem architektonickej straty vznikli aj obrovské materiálne škody firmám, ktoré v budove skladovali svoj tovar. Podľa českých hasičov bude presná príčina požiaru známa až po ukončení vyšetrovania.
Plamene zachvátili bývalý Baťov sklad
Požiar vypukol vo štvrtok ráno vo výškovej budove č. 34, ktorá bola postavená na prelome 40. a 50. rokov minulého storočia ako centrálny sklad obuvi bývalých Baťových závodov. Objekt sa nachádza v areáli, ktorý je dodnes jedným zo symbolov priemyselnej histórie Zlína. Informoval o tom portál iDNES.cz, podľa ktorého sa oheň veľmi rýchlo rozšíril z horných poschodí na ďalšie časti budovy.
Hasiči museli vyhlásiť najvyšší stupeň požiarneho poplachu. Na mieste zasahovali desiatky jednotiek, výšková technika, drony aj dva vrtuľníky, ktoré počas hasenia vykonali desiatky zhodení vody. Napriek rozsiahlemu zásahu sa budovu nepodarilo zachrániť a jej veľká časť sa postupne zrútila.
Dron zachytil okamihy tesne pred zrútením
Portál Novinky.cz zverejnil unikátne zábery z dronu, ktorý sa dostal dovnútra horiaceho objektu krátko pred tým, ako sa časť konštrukcie zosunula. Video ukazuje rozsiahle poškodenie vnútorných priestorov, prehorené podlažia aj intenzívne šírenie plameňov.
Podľa hovorcov hasičov bola statika budovy vážne narušená a zasahujúce jednotky museli počas celej akcie dodržiavať bezpečný odstup. V čase zverejnenia záberov už boli približne dve tretiny objektu zrútené a existovalo riziko ďalšieho kolapsu.
Svedkovia: Ozývalo sa praskanie stĺpov
Silné emócie opísali ľudia, ktorí sa v čase požiaru nachádzali v budove alebo jej bezprostrednom okolí. Server Seznam Zprávy priniesol ich svedectvá o dramatickom úniku.
„Praskali stĺpy. Bála som sa, že nás zasypú trosky,“ opísala jedna zo svedkýň chvíle, keď sa zamestnanci snažili čo najrýchlejšie dostať z objektu.
Ďalší ľudia hovorili o hustých oblakoch dymu, zhoršujúcej sa viditeľnosti aj hlasných ranách, ktoré predchádzali zrúteniu častí budovy. Podľa ich slov bolo zrejmé, že konštrukcia postupne stráca stabilitu.
Obrovské škody pre známe české firmy
Požiar tvrdo zasiahol aj podnikateľov. Portál iDNES informoval, že v budove mala sklad obuvnícka spoločnosť Vasky, ktorá prišla približne o 75-tisíc párov obuvi, oblečenie aj doplnky. Hodnota zničeného tovaru podľa firmy dosahuje 150 až 180 miliónov českých korún.
Ešte vyššie škody hlási spoločnosť Alpine Pro. Podľa Novinky.cz mala v objekte uskladnený tovar v hodnote presahujúcej pol miliardy českých korún vrátane časti novej jesennej a zimnej kolekcie. Majiteľ firmy Václav Hrbek zároveň upozornil, že skutočné finančné dopady budú ešte vyššie, keďže spoločnosť príde aj o budúce tržby a musí urýchlene riešiť nové skladové priestory.
Požiar okamžite zasiahol aj bežných zákazníkov. Seznam Zprávy informovali, že Alpine Pro po strate jediného centrálneho skladu dočasne zastavila online predaj. Tovar je zatiaľ možné kúpiť iba v kamenných predajniach, kde zostali posledné zásoby.
Rovnaké informácie priniesol aj portál Seznam Zprávy, podľa ktorého išlo o jediný centrálny sklad spoločnosti Alpine Pro. Firma už preto hľadá náhradné priestory, aby dokázala zabezpečiť zásobovanie svojich predajní v Česku, na Slovensku aj v Poľsku.
Požiar lokalizovali
Hasiči v noci lokalizovali rozsiahly požiar budovy v továrenskom areáli v Zlíne, ďalej sa teda nešíria a majú ho pod kontrolou. Zároveň znížili stupeň požiarneho poplachu z najvyššieho štvrtého, ktorý vyhlasujú len pri mimoriadnych udalostiach, na tretí.
Hasiace práce na mieste pokračujú, hasičom bude znovu pomáhať vrtuľník, povedal ráno hovorca krajských hasičov Pavel Řezníček. Pri požiari sa podľa neho nikto nezranil, jeho príčina zatiaľ nie je známa.
Vyšetrovanie pokračuje
Hasiči po lokalizovaní požiaru pokračujú v dohasínaní skrytých ohnísk a zabezpečovaní nebezpečného objektu. Vyšetrovatelia budú môcť zisťovať presnú príčinu vzniku požiaru až po tom, ako bude vstup do budovy bezpečný.
Podľa českých úradov si požiar našťastie nevyžiadal žiadne obete ani zranených. Materiálne škody však budú patriť medzi najvyššie pri podobných udalostiach v posledných rokoch a zasiahli nielen súkromné firmy, ale aj významnú historickú dominantu bývalého Baťovho priemyselného areálu.